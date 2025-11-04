NIJE MU BILO SPASA! Preminuo radnik zarobljen ispod ruševina srednjovekovne kule u Rimu (FOTO+VIDEO)

Radnik zarobljen ispod ruševina nakon urušavanja dela Kule grofova (Torre dei Conti) u centru Rima preminuo je u bolnici Umberto I, saopštili su jutros zdravstveni izvori.

Reč je o Oktaju Strojičiju, koji je bio zatrpan oko 11 sati pre nego što su ga vatrogasci izvukli iz ruševina, prenela je Ansa.

Njegovo stanje je bilo ocenjeno kao "izuzetno teško" - pretrpeo je srčani zastoj odmah po dolasku Hitne pomoći, a uprkos stabilizaciji i prevozu u bolnicu, lekari nisu uspeli da ga spasu.

U akciji spasavanja učestvovalo je oko 140 vatrogasaca.

Tokom intervencije dogodila su se dva odvojena urušavanja u razmaku od nešto više od jednog sata, pri čemu je uništen deo srednjovekovne kule na Carskom forumu.

Prvo urušavanje iznenadilo je radnike koji su izvodili radove, dok se drugo dogodilo dok su spasioci pokušavali da oslobode poslednjeg zarobljenog radnika.

News flash! Portion of 13th century Tor dei Conti - subject to restoration- collapsed this morning!! (Next door is new portion of Forum of Peace excavation) @AncientRomeLive (images sent from

Colleague) pic.twitter.com/lVBI9e7Fx2 — Darius Arya (@DariusAryaDigs) 03. новембар 2025.

Na gradilištu je u trenutku nesreće radilo 11 radnika iz dve različite kompanije.

Četiri radnika su uspela da se sklone, dvojica su ostala zatrpana, a 64-godišnji Gaetano La Mana je oslobođen i prevezen u bolnicu sa lakšim povredama glave.

Dvojica radnika su prošla sa manjim ogrebotinama i odbila su hospitalizaciju.

Jedan vatrogasac prebačen je u oftalmološku bolnicu zbog iritacije oka.

Prema prvim pretpostavkama, do urušavanja je došlo usled unutrašnjeg sloma konstrukcije, verovatno temelja.

Dramatic scenes in Rome as mediaeval landmark Torre di Conti partially collapses.pic.twitter.com/dcfkI8TtsL — Wanted in Rome (@wantedinrome) 03. новембар 2025.

Pokrenuta je istraga zbog mogućeg nemara i povreda na radu.

Ministar kulture Alesandro Đuli i gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri obišli su mesto nesreće.

Kula grofova, visoka 29 metara, nije bila u upotrebi od 2006. godine, ali se radilo na njenoj restauraciji u okviru četvorogodišnjeg projekta "Caput Mundi", finansiranog Nacionalnim planom za oporavak i otpornost (NRRP), koji bi trebalo da bude završen naredne godine, saopštile su vlasti Rima.

Zbog radova na obnovi, područje oko kule bilo je zatvoreno za pešake.

Zgradu je 1238. podigao papa Inoćentije III za svoju porodicu.

Autor: jovana Nerić