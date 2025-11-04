AKTUELNO

Svet

NIJE MU BILO SPASA! Preminuo radnik zarobljen ispod ruševina srednjovekovne kule u Rimu (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Domenico Stinellis ||

Radnik zarobljen ispod ruševina nakon urušavanja dela Kule grofova (Torre dei Conti) u centru Rima preminuo je u bolnici Umberto I, saopštili su jutros zdravstveni izvori.

Reč je o Oktaju Strojičiju, koji je bio zatrpan oko 11 sati pre nego što su ga vatrogasci izvukli iz ruševina, prenela je Ansa.

Njegovo stanje je bilo ocenjeno kao "izuzetno teško" - pretrpeo je srčani zastoj odmah po dolasku Hitne pomoći, a uprkos stabilizaciji i prevozu u bolnicu, lekari nisu uspeli da ga spasu.

Foto: Tanjug AP/Domenico Stinellis

U akciji spasavanja učestvovalo je oko 140 vatrogasaca.

Tokom intervencije dogodila su se dva odvojena urušavanja u razmaku od nešto više od jednog sata, pri čemu je uništen deo srednjovekovne kule na Carskom forumu.

Foto: Tanjug AP/Mauro Scrobogna

Prvo urušavanje iznenadilo je radnike koji su izvodili radove, dok se drugo dogodilo dok su spasioci pokušavali da oslobode poslednjeg zarobljenog radnika.

Na gradilištu je u trenutku nesreće radilo 11 radnika iz dve različite kompanije.

Četiri radnika su uspela da se sklone, dvojica su ostala zatrpana, a 64-godišnji Gaetano La Mana je oslobođen i prevezen u bolnicu sa lakšim povredama glave.

Foto: Tanjug AP/Mauro Scrobogna

Dvojica radnika su prošla sa manjim ogrebotinama i odbila su hospitalizaciju.

Jedan vatrogasac prebačen je u oftalmološku bolnicu zbog iritacije oka.

Prema prvim pretpostavkama, do urušavanja je došlo usled unutrašnjeg sloma konstrukcije, verovatno temelja.

Pokrenuta je istraga zbog mogućeg nemara i povreda na radu.

Ministar kulture Alesandro Đuli i gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri obišli su mesto nesreće.

Kula grofova, visoka 29 metara, nije bila u upotrebi od 2006. godine, ali se radilo na njenoj restauraciji u okviru četvorogodišnjeg projekta "Caput Mundi", finansiranog Nacionalnim planom za oporavak i otpornost (NRRP), koji bi trebalo da bude završen naredne godine, saopštile su vlasti Rima.

Foto: Tanjug AP/Domenico Stinellis

Zbog radova na obnovi, područje oko kule bilo je zatvoreno za pešake.

Zgradu je 1238. podigao papa Inoćentije III za svoju porodicu.

Autor: jovana Nerić

