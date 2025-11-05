IMALI ODNOSE U AUTU PRI BRZINI OD 140 KM/H: Nesvakidašnji incident na auto-putu

Na autoputu A1 kod Minstera u Nemačkoj u ponedeljak ujutru, zabeležen je nesvakidašnji incident. Muškarac (37) i njegova 33-godišnja partnerka imali su odnose dok je on upravljao automobilom marke Ford, vozeći brzinom od oko 140 kilometara na sat.

Svedok je oko 10:30 primetio kako se vozilo kreće u „zmijolikim linijama“ i više puta zamalo sletelo sa puta. Jedan kamion je morao da pređe u zaustavnu traku kako bi izbegao sudar.

Približivši se vozilu, svedok je ugledao par u sred seksualnog odnosa. Prema navodima policije, nije bilo reči o dodirima ili igri, već o stvarnom seksualnom činu tokom vožnje.

Svedok je odmah obavestio policiju, koja je par zaustavila na obližnjoj benzinskoj stanici u Minsteru.

Vozaču preti krivični postupak zbog opasne vožnje i ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju.

- Da li će izgubiti vozačku dozvolu, odlučiće sud - izjavila je portparolka policije, dodajući da je muškarcu za sada dozvoljeno da nastavi vožnju.



Na pitanje novinara da li je u pitanju ljubav ili puka strast, policija je odgovorila uz dozu humora:

- To bismo morali ponovo da pitamo par.

Incident je izazvao brojne reakcije u nemačkoj javnosti, a lokalni mediji prenose da je ovo jedan od najneobičnijih slučajeva saobraćajne opasnosti u poslednjih nekoliko godina.

Autor: D.Bošković