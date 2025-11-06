REGISTROVAN ZEMLJOTRES JAČINE 4,9 STEPENI! Evo gde je bio epicentar

Zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Novi Zeland, saopštile su lokalne vlasti

Epicentar potresa bio je 25 km zapadno od glavnog grada Velingtona na dubini od 22 km, saopštio je GeoNet, sistem za praćenje geoloških opasnosti u zemlji, prenosi novozelandski javni servis RNZ.

Zemljotres je prvobitno zabeležen sa jačinom od 5,1 stepeni Rihterove skale, ali je GeoNet kasnije smanjio kategoriju.

Više od 30.000 ljudi je prijavilo da je osetilo potres, navodi RNZ.

Vatrogasna i hitna služba Novog Zelanda saopštila je da nije bilo poziva za pomoć zbog zemljotresa.

Autor: D.Bošković