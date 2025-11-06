AKTUELNO

Svet

REGISTROVAN ZEMLJOTRES JAČINE 4,9 STEPENI! Evo gde je bio epicentar

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Novi Zeland, saopštile su lokalne vlasti

Epicentar potresa bio je 25 km zapadno od glavnog grada Velingtona na dubini od 22 km, saopštio je GeoNet, sistem za praćenje geoloških opasnosti u zemlji, prenosi novozelandski javni servis RNZ.

Zemljotres je prvobitno zabeležen sa jačinom od 5,1 stepeni Rihterove skale, ali je GeoNet kasnije smanjio kategoriju.

Više od 30.000 ljudi je prijavilo da je osetilo potres, navodi RNZ.

Vatrogasna i hitna služba Novog Zelanda saopštila je da nije bilo poziva za pomoć zbog zemljotresa.

Autor: D.Bošković

#4

#9 stepeni

#Zemljotres

#epicentar

#skala

POVEZANE VESTI

Svet

SERIJA ZEMLJOTRESA JAČINE 5.6 STEPENI: Evo gde je bio epicentar

Svet

Zemljotres uzdrmao Novi Zeland: Hiljade osetile potres, epicentar blizu grada!

Svet

REGISTROVAN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TAJVAN: Epicentar se osetio na dubini od 39 kilometara (FOTO)

Svet

ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Registrovan potres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale

Svet

Grčku pogodio SNAŽAN ZEMLJOTRES - za sada nema informacija o povređenima