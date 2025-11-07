UZBUNA NA 'JUGU' I U JAPANU! Kim Džong Un lansirao balističku raketu ka Japanskom moru! Svi su u pripravnosti!

Severna Koreja je ponovo lansirala balističku raketu u pravcu Japana, a ona je pala u vode van japanske isključive ekonomske zone.

Severna Koreja je u petak ispalila balističku raketu ka svojim istočnim vodama, saopštila je južnokorejska vojska, dok Pjongjang pojačava testiranja oružja u trenutku kada su pregovori sa Vašingtonom i Seulom i dalje u zastoju.

Detalji o lansiranju rakete

Generalštab Južne Koreje naveo je da je raketa preletela zemlju nakon što je ispaljena iz unutrašnjosti, iz oblasti zapadnog okruga Taekvan. Nisu odmah objavljeni dodatni podaci o letu, uključujući domet projektila.

Vojska Južne Koreje je pojačala nadzor i pripravnost zbog mogućnosti dodatnih lansiranja iz Severne Koreje i razmenjuje relevantne informacije sa Sjedinjenim Državama i Japanom.

Reakcija Japana

Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je da se veruje kako je raketa pala u vode van japanske isključive ekonomske zone i da verovatno nije izazvala nikakvu štetu. Severna Koreja nije odmah potvrdila lansiranje.

Ubrzano testiranje oružja

Severna Koreja poslednjih nedelja ubrzava tempo testiranja oružja, uključujući i ispaljivanje navodnih hipersoničnih i krstarećih raketa prošlog meseca, za koje tvrdi da proširuju sposobnosti njene nuklearno naoružane vojske.

Južnokorejska vojska je ranije ove nedelje saopštila da je detektovano kako "sever" ispaljuje 10 projektila u zapadne vode, istog dana kada je američki ministar rata Pit Hegsetzapočeo dvodnevnu posetu Južnoj Koreji.

Lansiranja uoči sastanka sa Kinom

Zajednički generalštab je dodao da je Severna Koreja ispalila isti broj projektila i u subotu popodne, neposredno pre samita južnokorejskog predsednika Li Džae Mjunga i kineskog predsednika Si Đinpinga u gradu Gjeongdžu. Tokom sastanka, Li je pozvao Peking da odigra jaču ulogu u ubeđivanju Pjongjanga da se vrati dijalogu sa Vašingtonom i Seulom.

Podrška američkog sekretara odbrane

Nakon bezbednosnih razgovora sa južnokorejskim zvaničnicima u utorak, Hegset je pohvalio planove Južne Koreje da poveća vojnu potrošnju suočena sa nuklearnim pretnjama Severne Koreje i drugim regionalnim neizvesnostima.

Zastoj u diplomatiji od 2019. godine

Severnokorejski lider Kim Džong Un izbegava sve oblike pregovora sa Vašingtonom i Seulom otkako su razgovori sa tadašnjim američkim predsednikom Donaldom Trampom propali 2019. godine zbog neslaganja oko ukidanja američkih sankcija u zamenu za odustajanje od nuklearnog programa.

Od tada, Kim je ubrzao razvoj nuklearnog i raketnog arsenala, dok je Rusiju učinio ključnim delom svoje spoljne politike, šaljući hiljade vojnika i velike količine vojne opreme kako bi podržao rusku stranu u ratu u Ukrajini.

Pokazivanje moći i nove rakete

Kimov arsenal sada uključuje nuklearne rakete različitog dometa, usmerene na američke saveznike u Aziji i na teritoriju SAD.

Na velikoj vojnoj paradi u Pjongjangu prošlog meseca – kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije, Kine i Vijetnama – Kim je prikazao neke od najsnažnijih oružanih sistema, uključujući novu interkontinentalnu balističku raketu za koju se veruje da bi uskoro mogla da bude testirana.

Kimovi zahtevi i ignorisanje ponuda za dijalog

Kim poziva Vašington da odustane od zahteva da Severna Koreja preda nuklearno oružje kao preduslov za obnovu dijaloga. Ignorisao je Trampovu ponudu za sastanak tokom američke posete Južnoj Koreji prošle nedelje, povodom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Gjeongdžuu.

Reakcija na nove američke sankcije

Severna Koreja je u četvrtak osudila najnovije sankcije Trampove administracije, koje se odnose na sajber kriminal i finansiranje njenog nuklearnog programa, optuživši Vašington za "zlobno neprijateljstvo" prema Pjongjangu i zapretivši neodređenim kontramerama.

Neki analitičari smatraju da ova izjava ukazuje na to da Severna Koreja trenutno ne oseća hitnost da obnovi razgovore sa Sjedinjenim Državama.

