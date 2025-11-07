Švedski milijarder zvanično povukao ponudu za Lukoil: Potez usledio posle optužbi da ima veze sa Kremljom

Švajcarska trgovačka kuća Gunvor saopštila je da povlači svoju ponudu za kupovinu međunarodnih poslova ruskog naftnog giganta Lukoila, nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da „nikada neće“ odobriti taj posao.

„Predsednik Donald Tramp jasno je rekao da rat mora odmah da se završi“, objavljeno je na zvaničnom nalogu američkog Ministarstva finansija na platformi X. „Sve dok predsednik Vladimir Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljov pijun Gunvor nikada neće dobiti licencu da posluje i zarađuje.“

Portparol Gunvora Set Pjetras izjavio je za Politiko da je izjava američkog Trezora „suštinski pogrešna i netačna“.

„U međuvremenu, Gunvor povlači svoju ponudu za Lukoilove međunarodne poslove“, dodao je on.

Oštri komentari američkih vlasti usledili su samo nedelju dana nakon što je Lukoil saopštio da je prihvatio ponudu multinacionalne trgovačke kuće Gunvor da preuzme njegove inostrane aktivnosti, neposredno pošto je predsednik Tramp najavio nove sankcije protiv ruske energetske kompanije. Prema navodima Lukoila, kupoprodajni ugovor je morao da odobri američki Trezor, pre nego što kompanija 21. novembra bude zvanično stavljena na crnu listu.

U Evropi, Lukoil drži dve rafinerije – u Bugarskoj i Rumuniji, zatim 45 odsto udela u holandskoj fabrici za preradu goriva, kao i oko 2.000 benzinskih pumpi širom kontinenta.



Gunvor su 2000. godine osnovali švedski milijarder Torbjörn Törnqvist i Gennadij Timčenko, jedan od najbližih Putinovih saradnika, a kompanija je ubrzo postala najveći svetski izvoznik ruske nafte.

Neposredno pre nego što su Sjedinjene Države 2014. godine uvele sankcije Timčenku zbog ruske aneksije Krima, on je prodao svoj 43,6 odsto vlasnički udeo u Gunvoru.

Od tada se, kako ističu iz kompanije, Gunvor dosledno distancirao od ruskih poslova.

„Gunvor je oduvek bio otvoren i transparentan u pogledu svog vlasništva i poslovanja, a već više od decenije se aktivno distancira od trgovine s Rusijom. Prodali smo sve ruske poslove i javno osudili rat u Ukrajini“, naveo je Pjetras.

„Pozdravljamo svaku priliku da se ovo ozbiljno nerazumevanje ispravi.“

Autor: D.Bošković