Lekar bez dozvole obrezivao dečake, u ordinaciji policajci zatekli horor: Maloletnog sina terao da drži decu?

Italijanska policija uhapsila je lekara opšte prakse iz pokrajine Trento zbog sumnje da je u svojoj ordinaciji obavio desetine operacija obrezivanja na dečacima stranog porekla.

Ordinacija je, osim što nije imala dozvolu za rad, bila i higijenski krajnje neadekvatna.

Lekaru su pomagali njegovi sinovi, iako nisu imali nikakve kvalifikacije za obavljanje posla medicinskih tehničara.

Intervencije su se obavljale u potpuno neprimerenim uslovima, pa su neki od dečaka morali da potraže pomoć u hitnoj službi. Jedan od njih je, prema nalazima istrage, završio u bolnici zbog trovanja benzodiazepinima koje mu je lekar dao u prevelikoj dozi kako bi ga umirio tokom operacije.

Prema utvrđenim podacima, najmanje četrdesetoro dece prošlo je kroz ovu ordinaciju tokom 2022. godine - među njima su bila i deca koja su dolazila iz drugih regiona Italije.

U više slučajeva, lekaru su pomagali njegovi sinovi, iako nisu imali nikakvu stručnu licencu; jedan od njih, koji je punoletan, prijavljen je tužilaštvu.

Po završetku istrage, tužilaštvo u Trentu izdalo je nalog za kućni pritvor za lekara i naredbu o preventivnom zatvaranju neovlašćene ordinacije. Tokom pretresa, karabinjeri su pronašli sto za preglede sa pričvrsnim kaiševima, električni skalpel, pakovanja benzodiazepina i lokalnog anestetika, vizit-kartu sa oznakom "obrezivanje" i blok priznanica za lekarske usluge.

Major Federiko Silvestri, komandant trentinskog odreda NAS-a, izjavio je da su roditelji dece bili veoma saradljivi u istrazi i da nisu znali da ordinacija nije imala dozvolu.

"Uvek proverite da li su osoblje i ordinacije ovlašćeni i registrovani", poručio je Silvestri.

