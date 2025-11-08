Ovo je NOVI DATUM smaka sveta: Izračunao ga je superkompjuter, a naučnici predviđaju KAKO će sve živo nestati

Naučnici su izneli posebno mračnu prognozu o tome kako bi svet mogao da se završi, nakon što je superkompjuter NASA-e precizno predvideo kada bi to moglo da se desi.

Iako neki ljudi predviđaju apokalipsu na svakih nekoliko meseci, superkompjuter NASA-e nedavno je sugerisao da to možda nije nešto o čemu bismo mi, pa čak ni naša deca ili unuci, zaista morali da brinemo.

Kada je NASA superkompjuter predvideo kraj sveta?

Svi naučnici u NASA-i deluju uvereno da je budućnost Zemlje povezana s budućnošću Sunca.



Rezultati 400.000 računarskih simulacija predviđaju da će naša planeta postati nenastanjiva 1.000.002.021. godine, piše LadBible.

Međutim, s obzirom na ozbiljnu pretnju koju predstavlja klimatska promena i činjenicu da Sunce i dalje emituje opasno zračenje, takođe je malo verovatno da će čovečanstvo uopšte doživeti toliko daleku budućnost.

Kako se budućnost bude udaljavala, uslovi na Zemlji će verovatno samo postajati gori - rastuće temperature, pogoršanje kvaliteta vazduha i opadanje nivoa kiseonika kombinovaće se u posebno „veselu“ mešavinu.

Kako naučnici misle da bi svet mogao da se završi?

Ako ga sami ne uništimo, naučnici smatraju da će naš kraj opet biti povezan sa velikom crvenom zvezdom na nebu koja nam daje toplotu.



Astronomi sa Univerziteta u Londonu i Univerziteta u Vorviku uvereni su da će Sunce ili progutati Zemlju u celosti, ili je jednostavno razoriti na komade.

Dok Ilon Mask već planira da izgradi novu budućnost za čovečanstvo na Marsu, malo je verovatno da će iko osim njegovih prijatelja milijardera biti pozvan.

Prema istraživačima, čovečanstvo neće preživeti kada moćni gravitacioni efekti, poznati kao plimne sile, počnu da utiču na Zemlju.

- Baš kao što Mesec povlači okeane Zemlje i stvara plime, planeta povlači zvezdu - rekao je glavni autor, dr Edvard Brajant.



Kako zvezda evoluira i širi se, ova interakcija postaje jača.

Ove interakcije usporavaju planetu i smanjuju njenu orbitu, što je tera da se spiralo približava sve dok se ili ne raspadne, ili ne padne u zvezdu.“

Kada zvezdi ponestane vodonika za sagorevanje, može da se uruši sama u sebe i poveća u veličini, što povećava šansu da privuče objekte koji su joj bliži, poput slatke i nesumnjajuće planete kao što je Zemlja.

Autor: D.Bošković