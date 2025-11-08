AKTUELNO

Nemačka industrijska proizvodnja međumesečno porasla za 1,3 odsto: Ispod očekivanja

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Michael Probst ||

Nemačka industrijska proizvodnja, prema sezonski i kalendarski prilagođenim podacima, porasla je međumesečno za 1,3 odsto u septembru i delimično tako nadoknadila pad od tri odsto u avgustu, objavio je danas nemački Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Rezultat je ipak zaostao za očekivanjima analitičara Blumberga koji su prognozirali septembarski mesečni rast za tri odsto.

Kineska ekonomija u prvih devet meseci 2025. porasla za 5,2 odsto međugodišnje

"Pozitivan razvoj proizvodnje u septembru u poređenju sa prethodnim mesecom prvenstveno se može pripisati snažnom porastu u najvećem nemačkom industrijskom sektoru, automobilskoj industriji. Sezonski i kalendarski prilagođena proizvodnja u ovom sektoru porasla je za 12,3 odsto u poređenju sa prethodnim mesecom, nakon pada od 16,7 odsto u avgustu", navodi se u saopštenju.

Povećanje proizvodnje opreme za obradu podataka, elektronskih i optičkih proizvoda za 5,1 odsto takođe je pozitivno uticalo na ukupni rezultat, dok je u mašinstvu registrovan mesečni pad za 1,1 odsto.

Po kategorijama, proizvodnja kapitalnih dobara porasla je mesečno za 3,8 odsto, robe široke potrošnje za 0,2 odsto, intermedijarnih proizvoda takođe 0,2 odsto.

Podaci za tromesečni period od jula do septembra pokazuju da je nemačka industrijska proizvodnja pala za 0,8 odsto u odnosu na prethodni kvartal.

Na godišnjem nivou, ukupna industrijska proizvodnja u Nemačkoj je u septembru, prema kalandarski prilagođenim podacima, pala za jedan odsto, nakon revidiranog pada od 3,6 odsto u avgustu.

Autor: D.Bošković

