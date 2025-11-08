Đina prijavila da je našla telo nestalog dečaka, posle nekoliko dana je uhapšena: Ubila sina svog bivšeg?

Ubistvo malog Fabijana (8), čije telo je pronađeno u Nemačkoj nakon višednevne potrage, uskoro bi moglo da bude razrešeno. Policija je u četvrtak uhapsila Đinu H. (29), bivšu devojku dečakovog oca, koja je policiji i prijavila da je pronašla telo.

Ona je sada glavna osumnjičena za ubistvo dečaka, a nemački mediji navode da je od ranije poznata policiji, te da je u novembru 2022. godine bila pred sudom zbog krađe – radilo se o vrednom sedlu za konje.

Podsetimo, mali Fabijan nestao je 10. oktobra. Četiri dana kasnije njegovo telo pronađeno je spaljeno. Telo je "pronašla" upravo Đina i o tome je obavestila policiju, koja je od tada intenzivno tragala za ubicom.



Potom im je stigla fotografija na kojoj se vidi plamen u polju. Veruje se da je neko slučajno uslikao trenutak kada je zapaljeno dečakovo telo. Narednog dana, policija je upala na Đinino imanje i krenula da vrši pretres. Nakon toga je Đina uhapšena.

Poznanici Matijasa, oca ubijenog Fabijana, navode da je on bio sa Đinom u vezi do pre dva meseca, kada je on prekinuo svaki odnos. Navodno se par stalno svađao. Da li su posle raskida bili u kontaktu nije jasno, kao ni to šta bi mogao da bude motiv za svirepo ubistvo deteta.

Đina, koja je samohrana majka 9-godišnjeg deteta, je nekoliko dana pre hapšenja davala izjave i za medije. Kako je upravo ona bila prijavila policiji gde je telo, govorila je da je "u potpunom šoku šta se dogodilo malom Fabijanu kojeg je volela kao sina".

Međutim, policiju je intrigiralo kako se Đina kobnog dana šetala baš po tom zabačenom kraju, koji je udaljen više od 10 kilometara od njene kuće.

Osuđena zbog krađe sedla

Prema pisanju Bilda, Đina je strastvena jahačica u preponskom jahanju. Do 2021. godine jahala je na konjičkom imanju u selu Alt Samit. Tokom zime iste godine iz jedne štale iznenada je nestalo sedlo, zajedno sa uzengijama i jahaćom podlogom (jastučićem za jahanje bez sedla), vredno skoro 4.000 evra.

Vlasnica, Marlis Meve-Jaren (28), rekla je da se sedlo držalo pod ključem, te da se orman gde je sedlo držano tek povremeno otključavalo. Istakla je da je u danu kada je sedlo nestalo primetila jednu jahačicu na imanju. Prema njenim rečima, bila je to Đina H.

"Nisam je poznavala lično, ali sam znala da je do tada uvek koristila prilično zastarelu opremu. To mi je bilo sumnjivo", rekla je.



Zatim je Jaren iznela svoja zapažanja vlasniku imanja i direktno se obratila Đini.

"Odmah je eksplodirala i besno pobegla", ispričala je.

Dve nedelje kasnije, vlasnica je na internet platformi Kleinanzeigen (Oglasi) primetila sedlo i u pozadini fotografije oglasa prepoznala prijatelja Đine H.



Osumnjičena je, prema policiji, negirala da je ukrala sedlo i ostalu opremu. Međutim, policija je, prema rečima oštećene, dobila nalog za pretres – i pronašla sedlo u kući Đinine bake.

Osim Đine optužen je bio i njen prijatelj kao saučesnik.

"Pokušala je da prebaci krivicu na njega. On je, međutim, samo vozio automobil i nije ni znao šta se dešava", rekla je Meve-Jaren za Bild.

Prema njenim rečima, sud je Đinu H. smatrao glavnim krivcem. Kako joj je to bila prva krivična presuda, morala je samo da nadoknadi vrednost uzengija i kaiševa – 380 evra. Ostatak opreme Meve-Jaren je dobila nazad nakon pretresa.

Prema rečima Đinine bivše koleginice iz kluba, Đina je potom izbačena iz jahačkog kluba i dobila zabranu pristupa imanju.



"Nikad nije bila laka osoba. Vesti o njenom hapšenju me nisu iznenadile, ali sam ipak šokirana. Jadni dečak - sve to mi je beskrajno žao“, rekla je Jaren za Bild.

Posle presude za krađu Đina je, izgleda, ponovo upala u nevolje. Radila je u prodavnici opreme za jahanje. Njen poslodavac ju je otpustio navodno zbog sumnje u manje krađe. Nije poznato da li su te krađe prijavljene policiji.

