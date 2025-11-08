AKTUELNO

RENOVIRALI ZGRADU, PA DOŽIVELI ŠOK ŽIVOTA Otvorili pod, zbog onog što su pronašli ispod - sledila im se krv u žilama!

Tokom rekonstrukcije istorijske zgrade u slovačkom gradu Njitra, radnici su naišli na šokantno otkriće

U utorak, 4. novembra, ispod poda jednog stana pronađene su ljudske kosti, uključujući deo donje vilice, zakopane na dubini od 40 centimetara.

Uplašeni radnici odmah pozvali policiju

Radnici su odmah obavestili policiju, a na lice mesta stigli su i forenzičari.

Stručnjaci su potvrdili da se radi o ljudskim posmrtnim ostacima. Prema prvim procenama, kosti su stare nekoliko decenija, ali tačan period i uzrok smrti još nisu utvrđeni. Takođe, trenutno nije poznat pol osobe.

Policija je obezbedila lice mesta i satima prikupljala dokaze. Lokalni mediji izveštavaju da je pokrenuta istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Istorijska zgrada pod zaštitom države

Zgrada u kojoj su ostaci pronađeni izgrađena je 1929. godine i nalazi se pod zaštitom države kao kulturno dobro. Nekada je služila za smeštaj županijskih činovnika, a sada je u vlasništvu privatnog investitora koji je započeo obnovu objekta.

Ovaj misteriozni pronalazak ljudskih kostiju uznemirio je radnike, lokalne vlasti i stanovnike Njitre, a istraga će utvrditi više detalja o poreklu i okolnostima smrti osobe.

