Totalni haos: Potonuo brod – ima poginulih, stotine nestalih

Stotine ljudi vode kao nestali, sedam je poginulo, a 13 je spaseno, kada je brod na kome su se nalazili pripadnici zajednice Rohindža iz Malezije, potonuo blizu granice Tajlanda i Malezije, saopštila je danas malezijska pomorska agencija.

Spasioci su juče pretraživali oblast od 170 kvadratnih nautičkih milja u blizini ostrva Langkavi, nakon što je brod sa 300 ljudi isplovio iz države Rakhajn u Mjanmaru tri dana ranije, rekao je šef pomorske agencije za to područje Romli Mustafa, prenosi Rojters.

Slike iz agencije prikazivuju jednog preživelog pokrivenog čaršavom i drugog na nosilima.

Siromašna država Rakhajn u Mjanmaru godinama je pogođena sukobima, glađu i etničkim nasiljem, pretežno usmerenim protiv muslimanske manjinske zajednice Rohindža.

Nakon brutalnog vojnog obračuna 2017. godine, oko 1,3 miliona Rohindža žive kao izbeglice u gusto naseljenim kampovima u susednom Bangladešu.

One body has been found and dozens of others are missing after a boat carrying about 90 people sank near the Thailand-Malaysia border, officials said.



The Malaysian maritime authority on Sunday said at least 10 survivors were found, while the status of two other boats carrying pic.twitter.com/pwJwjWGvXA — Rohingya Genocide Prevention Research Network (@RoGprn2024) 09. новембар 2025.

Autor: S.M.