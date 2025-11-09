Totalni haos: Potonuo brod – ima poginulih, stotine nestalih

AKTUELNO

Stotine ljudi vode kao nestali, sedam je poginulo, a 13 je spaseno, kada je brod na kome su se nalazili pripadnici zajednice Rohindža iz Malezije, potonuo blizu granice Tajlanda i Malezije, saopštila je danas malezijska pomorska agencija.

Spasioci su juče pretraživali oblast od 170 kvadratnih nautičkih milja u blizini ostrva Langkavi, nakon što je brod sa 300 ljudi isplovio iz države Rakhajn u Mjanmaru tri dana ranije, rekao je šef pomorske agencije za to područje Romli Mustafa, prenosi Rojters.

Slike iz agencije prikazivuju jednog preživelog pokrivenog čaršavom i drugog na nosilima.

Siromašna država Rakhajn u Mjanmaru godinama je pogođena sukobima, glađu i etničkim nasiljem, pretežno usmerenim protiv muslimanske manjinske zajednice Rohindža.

Nakon brutalnog vojnog obračuna 2017. godine, oko 1,3 miliona Rohindža žive kao izbeglice u gusto naseljenim kampovima u susednom Bangladešu.

