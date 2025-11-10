NEZAPAMĆENO KRVOPROLIĆE: 30 mrtvih, 27 obešenih u zatvoru

Velika pobuna je izbila u ekvadorskom zatvoru u gradu Mačala i tom prilikom je poginulo više od 30 zatvorenika, a 27 ih je obešeno.
Dan krvavih nereda u zatvoru na jugozapadu Ekvadora u nedelju doveo je do smrti najmanje 31 zatvorenika, saopštila je državna zatvorska agencija SNAI, a prenosi Dejli mejl.
Masovna vešanja
Prema saopštenju koje je SNAI objavio na mreži Iks, 27 zatvorenika u lučkom gradu Mačaliumrlo je od "trenutne smrti vešanjem". Nisu objavljeni drugi detalji o okolnostima njihove smrti.
Vlasti su navele da još uvek rade na "potpunom rasvetljavanju činjenica", dok su forenzički timovi na terenu kako bi potvrdili informacije.
Pucnji, eksplozije i vapaji iz zatvora
Ranije u toku dana, SNAI je prijavio četiri poginula, ali je broj žrtava kasnije značajno porastao. Incident je izbio oko 3:00 sati ujutro, a stanovnici obližnjih naselja čuli su pucnje, eksplozije i krike za pomoć iza zatvorskih zidina.
Elitne policijske jedinice su brzo intervenisale i ponovo uspostavile kontrolu nad objektom, saopštila je agencija, ali nije potvrdila da li je reč o sukobu rivalskih bandi.
El Oro, un elemento de la policía nacional dió algunos nombres de los 27 fallecidos tras un segundo incidente en la cárcel de Machala.— We News (@wenewsec) 10. новембар 2025.
En horas de la madrugada ocurrió un primer incidente que dejó como saldo 4 reos fallecidos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/8tbJDKKRS9
Šta je bio uzrok pobune?
U prvim satima nasilja četvoro ljudi je ubijeno, dok su 33 zatvorenika i jedan policajac ranjeni, navodi SNAI. Pobuna je, prema zvaničnom saopštenju, izazvana reorganizacijom zatvorenika u novom objektu maksimalne bezbednosti.
Un motín en la cárcel de Machala, Ecuador, dejó 31 presos muertos y 34 heridos; los disturbios ocurrieron tras el anuncio de la reubicación de internos a una nueva prisión de máxima seguridad. #LasNoticiasDeFORO con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/dVLBZCzR6o— N+ FORO (@nmasforo) 10. новембар 2025.
Zatvori kao centri kriminalnih mreža
Ekvadorski zatvori poslednjih godina postali su operativni centri rivalskih narko-kartela, a u sukobima bandi unutar sistema ubijeno je više od 500 zatvorenika.
Prema izveštaju istraživačkog centra Insight Crime iz 2024. godine, zatvori su sada "epicentar organizovanog kriminala" u zemlji.
Politički kontekst i prethodni masakri
Administracija predsednika Danijela Naboe obećala je oštriji pristup borbi protiv kriminala, kriveći rivalske bande koje se bore za teritorijalnu i tržišnu dominaciju.
U septembru, slična pobuna u istom zatvoru odnela je 14 života, a još 14 osoba je ranjeno. Tada su zatvorenici koristili vatreno oružje i eksplozive, a nepoznat broj njih je pobegao, dok su neki kasnije ponovo uhvaćeni.
Nekoliko dana kasnije, u drugom zatvoru u Esmeraldasu, na severu zemlje, 17 osoba je ubijeno u novom izbijanju nasilja. Policija je tada pronašla 10 tela u dve ćelijske jedinice.
El Oro, situación en los exteriores de la cárcel de Machala en dónde en la tarde de hoy se volvieron a registrar varios incidentes que hasta el momento dejan un total de más de 30 reos fallecidos y varios heridos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/cQvPVJ5QEr— We News (@wenewsec) 10. новембар 2025.
Uznemirujuće scene i svedočanstva porodica
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije tela zatvorenika, od kojih su neka bila obezglavljena i krvava, što je AFP potvrdio kao autentično. Desetine zabrinutih članova porodica okupile su se ispred zatvora, dok se povećavao broj žrtava iz časa u čas.
- Ovde ima žena koje od 5:30 sati ujutro traže svoje najmilije - rekla je jedna očajna žena za AFP.
Dodala je da su joj komšije javile kako su čule pucnje i vriske, pa je odmah pohitala prema zatvoru gde su joj vojnici rekli da ide u mrtvačnicu da proveri da li je njen rođak tamo.
La negligencia del Estado ha llegado a un punto crítico. No solo es incapaz de gestionar el sistema público de salud; ahora se suma el caos en las cárceles. En Machala, hoy se contabilizan 31 personas muertas y 27 heridas, mientras las Fuerzas del Orden siguen sin frenar la… https://t.co/ypydCTZtyd pic.twitter.com/duvRrRZn1A— Bessy Granja Barriga (@bessygranjaOK) 10. новембар 2025.
Godine krvoprolića iza zidina
Od februara 2021. godine, ratovi bandi u Ekvadoru odvijaju se pretežno unutar zatvora, gde su zatvorenici često ubijani na svirep način - odsecani su im udovi i spaljivana tela, što je postalo deo stravične svakodnevice.
Najveći masakr dogodio se 2021. godine u Gvajakilu, kada je više od 100 zatvorenika ubijeno. U nekim slučajevima, zatvorenici su uživo prenosili scene nasilja na društvenim mrežama, pokazujući obezglavljene i spaljene neprijatelje.
Ekvador kao nova tranzitna tačka za kokain
Prošle godine članovi bandi su uzeli na desetine zatvorskih čuvara za taoce nakon bekstva narko-bosa Hoze Adolfo Masiasa(poznatog kao Fito). NJegovi saradnici su istovremeno aktivirali bombe i držali voditelja TV programa na nišanu uživo u programu.
Zemlja, smeštena između Perua i Kolumbije - najvećih svetskih proizvođača kokaina - postala je glavno čvorište globalne trgovine drogom. Prema podacima vlade, više od 70% svetskog kokaina sada prolazi kroz ekvadorske luke.
Sa populacijom od oko 18 miliona stanovnika, Ekvador je u poslednjih nekoliko godina potonuo u talas nasilja, postavši jedna od najopasnijih zemalja Latinske Amerike.
Prema izveštaju Insight Crime, koreni ove krize mogu se "direktno povezati sa zatvorskim sistemom i kriminalnim mrežama koje su se u njemu razvile."
