U toku neverovatna policijska potera u Kaliforniji: Svi prate mini-van na auto-putu (VIDEO)

U Kaliforniji je u toku neverovatna policijska potera. Kako prenose američki mediji policija goni sivu Tojotu Sijenu, mini-van, a odvija se u okrugu Ventura na auto-putu.

Osumnjičeni se kretao autoputem 405 u pravcu juga u zapadnom delu Los Anđelesa. Prema nepotvrđenim informacijama za volanom vozila se nalazi žena?!

Potera traje vež više od 20 minuta, a osumnjičeni je stigao do područja Torensa i uspeo je da izbegne dve trake sa šiljcima koje su postavljene na putu kako bi ga policija zaustavila.

Autor: A.A.