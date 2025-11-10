AKTUELNO

U toku neverovatna policijska potera u Kaliforniji: Svi prate mini-van na auto-putu (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Armando L. Sanchez/Chicago Tribune ||

U Kaliforniji je u toku neverovatna policijska potera. Kako prenose američki mediji policija goni sivu Tojotu Sijenu, mini-van, a odvija se u okrugu Ventura na auto-putu.

Osumnjičeni se kretao autoputem 405 u pravcu juga u zapadnom delu Los Anđelesa. Prema nepotvrđenim informacijama za volanom vozila se nalazi žena?!

Potera traje vež više od 20 minuta, a osumnjičeni je stigao do područja Torensa i uspeo je da izbegne dve trake sa šiljcima koje su postavljene na putu kako bi ga policija zaustavila.

Uskoro opširnije...

Autor: A.A.

#Kalifornija

#Policija

#potera

