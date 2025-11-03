FILMSKA POTERA NA ULICAMA ČAČKA: Bahati vozač luksuznog automobila ignoristao znak stop, u akciju krenule policijske patrole

Tokom jutarnjih sati dogodila se policijska potera na ulicama Čačka.

Vozač jednog luksuznog automobila nije želeo da se zaustavi na policijski znak stop.

Nakon što se oglušio o naredbu, za njim je krenulo nekoliko saobraćajnih patrola.

- Nesavesni vozač je jurio ulicama, nije želeo da se zaustavi. Ipak, zaustavljen je kod Mašinsko-saobraćajne škole, a blokiran je od strane tri policijska vozila - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Policijska uprava Čačak nije se oglašavala povodom ovog incidenta, nije poznat identitet vozača koji će biti sankcionisan u skladu sa zakonom i u skladu sa prekršajima koje je napravio.

Autor: S.M.