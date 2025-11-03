AKTUELNO

Hronika

FILMSKA POTERA NA ULICAMA ČAČKA: Bahati vozač luksuznog automobila ignoristao znak stop, u akciju krenule policijske patrole

Izvor: RINA, Foto: Foto/RINA ||

Tokom jutarnjih sati dogodila se policijska potera na ulicama Čačka.

Vozač jednog luksuznog automobila nije želeo da se zaustavi na policijski znak stop.

Nakon što se oglušio o naredbu, za njim je krenulo nekoliko saobraćajnih patrola.

Foto: Foto/RINA

- Nesavesni vozač je jurio ulicama, nije želeo da se zaustavi. Ipak, zaustavljen je kod Mašinsko-saobraćajne škole, a blokiran je od strane tri policijska vozila - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Policijska uprava Čačak nije se oglašavala povodom ovog incidenta, nije poznat identitet vozača koji će biti sankcionisan u skladu sa zakonom i u skladu sa prekršajima koje je napravio.

Autor: S.M.

#Policija

#Znak

#stop

#vožnja

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

Filmska potera u Novom Pazaru: Vozač BMW-a pobegao od policije, vozilo ostavio u šumi, a onda nestao

Hronika

Žestok sudar kod Čačka: Motociklista udario u auto, ima teške povrede glave, krv i srča svuda po kolovozu

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD TOPOLE! Vozač automobila se zakucao u kamion (FOTO)

Hronika

SLETEO SA PUTA ZBOG LEDA: Vožač proklizao kod Čačka, pa upao u kanal!

Hronika

Ubijen muškarac u Čačku! Sukob koji se završio vatrenim obračunom, na terenu jake policijske snage

Hronika

PUNIM GASOM ULETEO NA ŠETALIŠTE U ČAČKU Ostavio tragove kočenja za sobom, za dlaku izbegnuta tragedija!