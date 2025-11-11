Alarm u Evropi! Smrtonosan virus se širi: Nemačka teško pogođena - milioni živine uništeni

Češki veterinari otkrili su virus ptičijeg gripa H5N1 na komercijalnoj farmi pataka u istočnom delu zemlje, saopštio je ministar poljoprivrede Marek Viborni.

Prema njegovim rečima, oko 20.000 pataka biće uništeno na toj farmi, preneo je Rojters.

Viborni je dodao da nijedan zaraženi proizvod sa te farme nije stigao do potrošača.

Širenje Evropom

Slovačka je krajem oktobra prijavila izbijanje ptičijeg gripa na jednoj živinarskoj farmi na severu zemlje, saopštila je tada Svetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH), dok se Evropa suočava sa sezonskim porastom slučajeva ove smrtonosne bolesti.

Soj H5N1 visokopatogenog virusa avijarne influence, poznatijeg kao ptičiji grip, usmrtio je 27 ptica na farmi sa kokoškama, guskama i patkama u blizini granice sa Poljskom, saopštila je pariska kancelarija WOAH-a, pozivajući se na vlasti Slovačke. Ostatak jata, koje je brojalo 197 ptica, je uništen.

Visokopatogena avijarna influenca, poznatija kao ptičii grip, izaziva veliku zabrinutost u živinarskoj industriji ali i kod vlada širom Evrope i sveta, jer je poslednjih godina dovela do uginuća stotina miliona ptica i proširila se na mlečne krave u Sjedinjenim Državama, poremetivši snabdevanje, podigavši cene hrane i stvorivši rizik od prenosa na ljude.

Irska je prošle nedelje uvela nacionalnu zabranu držanja živine na otvorenom kako bi je zaštitila od ptičijeg gripa, nakon što je potvrdila prvo izbijanje bolesti u poslednje tri godine.

"Veoma zabrinjavajuće"

- Celokupan obrazac ptičijeg gripa se menja... Izazov ove godine je u tome što je virus stigao verovatno mesec dana ranije nego obično i na različitim geografskim lokacijama u Irskoj - rekao je Najdžel Svitenam, predsednik Nacionalnog komiteta za živinarstvo Irske poljoprivredne asocijacije, u izjavi za Radio 1.

- Sve u svemu, situacija je veoma, veoma zabrinjavajuća - dodao je.

Francuska, koja je tokom 2021–2022. morala da uništi više od 20 miliona ptica, izdala je sličnu naredbu prošlog meseca, dok je Britanija to učinila prošle nedelje. Holandija i Belgija su reagovale još u oktobru.

Ukupno 15 od 27 zemalja Evropske unije do sada je u ovoj sezoni zabeležilo izbijanja ptičijeg gripa na farmama.

Ptičiji grip obično dostiže vrhunac u jesen, sa sezonskim seobama ptica, ali je ove godine broj zabeleženih slučajeva neuobičajeno visok - do sada ih je bilo 688 u poređenju sa 189 prošle godine, što izaziva zabrinutost zbog mogućeg širenja na komercijalne farme.

Nemačka najteže pogođena

Nemačka je ubedljivo najviše pogođena zemlja Evropske unije ove sezone, sa 58 izbijanja ptičijeg gripa na farmama između 1. avgusta i kraja oktobra, od ukupno 136 slučajeva u EU i Velikoj Britaniji, prema podacima francuske platforme za nadzor zdravlja životinja. Godinu dana ranije zabeležila je samo osam slučajeva.

Nemački mediji prenose da je zbog virusa moralo biti uništeno oko milion komada živine. Iako nije uvedena nacionalna obavezna mera držanja živine u zatvorenom, nekoliko pogođenih saveznih država donelo je sopstvene zabrane.

U međuvremenu, Poljska, najveći proizvođač živine u EU, zauzima drugo mesto sa 15 registrovanih izbijanja do sada. Za sada nije uvedena obaveza držanja sve živine u zatvorenom prostoru.

Autor: S.M.