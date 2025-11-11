KAKAV ZAOKRET: Britanija više neće deliti obaveštajne podatke sa SAD o brodovima!

Velika Britanija više neće deliti obaveštajne podatke sa SAD o sumnjivim brodovima za krijumčarenje droge u Karibima, jer ne želi da bude saučesnik u američkim vojnim napadima i smatra da su ti napadi nelegalni, rekli su izvori upoznati sa situacijom za CNN.

Odluka Londona predstavlja značajan raskid sa njegovim najbližim saveznikom i partnerom u obaveštajnoj saradnji i naglašava rastući skepticizam u vezi sa zakonitošću američke vojne kampanje u Latinskoj Americi.

Godinama je Velika Britanija, koja kontroliše više teritorija u Karibima gde ima stacionirane obaveštajne resurse, pomagala SAD da lociraju brodove za koje se sumnjalo da prevoze drogu, kako bi ih američka obalska straža mogla presresti, rekli su izvori.

To je značilo da bi brodovi bili zaustavljeni, pregledani, posada uhapšena, a droga zaplenjena.

Te obaveštajne informacije su obično slane Zajedničkoj međuagencijskoj radnoj grupi Jug, koja je stacionirana na Floridi i uključuje predstavnike više partnerskih zemalja, a čiji je cilj suzbijanje ilegalne trgovine drogom.

Međutim, ubrzo nakon što su SAD u septembru počele da izvode smrtonosne napade na te brodove, Britanija je postala zabrinuta da bi SAD mogle koristiti britanske obaveštajne podatke za odabir ciljeva.

Britanski zvaničnici veruju da američki vojni napadi, u kojima je ubijeno 76 ljudi, krše međunarodno pravo, rekli su izvori. Obustava razmene obaveštajnih podataka počela je pre više od mesec dana.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Folker Tirk, izjavio je prošlog meseca da ti napadi krše međunarodno pravo i predstavljaju „vanpravna ubistva“.

Britanija se slaže sa tom ocenom, rekli su izvori za CNN.

Britanska ambasada u Vašingtonu, Pentagon i Bela kuća nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Autor: A.A.