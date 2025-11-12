11 MILIONA LJUDI U MRKLOM MRAKU! Nestanak struje totalno paralisao zemlju: Saobraćaj i rad u preduzećima otežani u Dominikanskoj Republici

Nestanak struje pogodio je u utorak celu Dominikansku Republiku i paralisao celu zemlju otežavši saobraćaj i parališući preduzeća u zemlji sa skoro 11 miliona stanovnika.

Zvaničnici su saopštili da je kvar nastao u prenosnom sistemu elektro mreže, iako nije odmah bilo jasno šta ga je prouzrokovalo, prenosi CBS News.



"Proizvodne jedinice u San Pedru de Makorisu i elektrani Kiskeja su isključene što je izazvalo niz kvarova u drugim prenosnim i proizvodnim postrojenjima", navodi se u saopštenju dominikanske elektrodistribucije.

Nestanak struje je poremetio sisteme javnog prevoza, uključujući žičare i metro u glavnom gradu Santo Domingou i za sada nije jasno kada će se obnoviti i normalizovati isporuke električne energije.

Autor: D.Bošković