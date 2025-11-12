AKTUELNO

Svet

11 MILIONA LJUDI U MRKLOM MRAKU! Nestanak struje totalno paralisao zemlju: Saobraćaj i rad u preduzećima otežani u Dominikanskoj Republici

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/miguel Oses ||

Nestanak struje pogodio je u utorak celu Dominikansku Republiku i paralisao celu zemlju otežavši saobraćaj i parališući preduzeća u zemlji sa skoro 11 miliona stanovnika.

Zvaničnici su saopštili da je kvar nastao u prenosnom sistemu elektro mreže, iako nije odmah bilo jasno šta ga je prouzrokovalo, prenosi CBS News.


"Proizvodne jedinice u San Pedru de Makorisu i elektrani Kiskeja su isključene što je izazvalo niz kvarova u drugim prenosnim i proizvodnim postrojenjima", navodi se u saopštenju dominikanske elektrodistribucije.

Nestanak struje je poremetio sisteme javnog prevoza, uključujući žičare i metro u glavnom gradu Santo Domingou i za sada nije jasno kada će se obnoviti i normalizovati isporuke električne energije.

Autor: D.Bošković

#11 MILIONA

#Dominikanska Republika

#Ljudi

#mrkli mrak

#paralisana zemlja

POVEZANE VESTI

Svet

Cela Kuba ostala bez struje: Deset miliona ljudi u mraku

Svet

ČILE OSTAO BEZ STRUJE: Električnu energiju nema 19 miliona ljudi

Svet

MILIONI LJUDI U MRAKU! Brazil u kolapsu zbog nestanka struje: Vlasti pokrenule istragu

Svet

MASOVNI NESTANAK STRUJE U ŠPANIJI, FRANCUSKOJ I PORTUGALU! U Madridu i Barseloni stao metro, evakuacija putnika, ljudi zarobljeni u liftovima

Svet

Majmun ostavio 22 miliona ljudi bez struje: Cela država zbog kolapsa energetskog sistema u mraku

Svet

PROGLAŠENO VANREDNO STANJE U ŠPANIJI: Nestanak struje izazvao potpuni KOLAPS