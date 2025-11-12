AKTUELNO

Svet

STIŽE KANIBAL OLUJA! Moćan udar iz svemira se približava Zemlji i može da izazove haos kakav nije viđen decenijama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/SkyNews, Foto: Pixabay.com ||

Opasno upozorenje stiže iz Velike Britanije!

Večeras se očekuje nalet "Kanibal oluje" - snažne solarne oluje, koja će doneti spektakularan prikaz polarne svetlosti (Aurora Borealis), ali bi takođe mogla da izazove ozbiljne poremećaje u GPS sistemima, komunikacijama i elektro-mrežama.

Britanski geološki zavod podigao je svoju prognozu na najviši nivo i saopštio da je prethodnica ove oluje već ometala komunikacione sisteme i satelitsku navigaciju.

Naveli su da bi druga geomagnetna "Kanibal oluja", koja se "hrani" prvom, mogla da stigne do Velike Britanije i ostatka Evrope predveče i da bude jedna od najvećih u poslednjih 20 godina.

Solarna oluja je, zapravo, eksplozija čestica, energije, magnetnih polja i materijala koje Sunce izbacuje u Sunčev sistem, a koje mogu da poremete Zemljino magnetno polje.

Autor: Iva Besarabić

#Oluja

#Upozorenje

#Zemlja

#kanibal oluja

#solarna oluja

POVEZANE VESTI

Svet

Dečak (7) uradio izazov sa Tiktoka i posle 20 minuta je pronađen mrtav: Ovo su našli pored njega

Svet

MLADIĆ (26) HTEO DA SNIMI SADRŽAJ ZA MREŽE, PA PAO SA MOSTA! Horor u jednoj od najpopularnijih turističkih destinacija, NIJE MU BILO SPASA

Svet

STIŽE SOLARNA OLUJA: Nakon razornih uragana čeka nas novi HAOS - Stručnjaci objavili upozorenje!

Svet

ENGLESKA SE SPREMA ZA NEVREME! Dolazi velika KIŠNA OLUJA iz Evrope, biće i SNEŽNOG vetra!

Politika

EKSTREMISTI NAJAVILI BLOKADU AERODROMA 'NIKOLA TESLA'! Ovo je još jedna u nizu bizarnih stvari koje teroristi mogu da urade, počinili novo krivično de

Svet

Hitno upozorenje turistima zbog smrtonosnih virusa, od jednog i oči krvare: Proširili su se u 17 zemalja