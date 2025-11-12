AKTUELNO

HOROR SNIMAK LIKVIDACIJE ALBANSKOG MAFIJAŠA! Sasuli kišu metaka i overili ga, naočigled brojnih prolaznika

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Vlasov Sulaj (STR) ||

Objavljeni su snimci atentata koji se u utorak dogodio u blizini aerodroma u Tirani u Albaniji, u kojem je ubijen Gilmando Dani.

Napadači su sedeli u automobilu iz kog su izašli kada su primetili da se približava vozilo u kom je bio Dani. Odmah su zapucali pucali na osobe koje su se nalazile u drugom automobilu, a potom ispalili još nekoliko kraćih rafala.

Na snimku se vidi kako se napadači približavaju automobilu u kojem je putovao Dani i otvaraju vatru na njega.

Kako je saopštila policija, u utorak oko 14.20 sati, došlo je do pucnjave na kružnom toku u blizini aerodroma. Sumnja se da je pucano na vozilo u kojem su se nalazili M.Š. (oko 40 godina) i Gilmando Dani (oko 47 godina).

Na "mercedes" u kom su se nalazili pucale su neidentifikovane osobe iz automobila "tojota jaris", koji je ubrzo nakon incidenta pronađen spaljen u mestu Fuš Kruja.

Dani je ubijen, dok je M.Š. ranjen i nalazi se u bolnici, pod nadzorom lekara, u teškom stanju.

Gilmano Dani je navodno "desna ruka" Emiljana Šulazija, poznate figure iz albanskog podzemlja - bivši student medicine koji je postao jedan od najpoznatijih kriminalnih vođa u Albaniji. Njegovo ime se već godinama povezuje sa iznudama, trgovinom narkoticima, zastrašivanjima i nasiljem, naročito u Tirani i Draču.

Top Channel TV objavio je snimak na kom se vidi kako građani i policajci pokušavaju da razbiju prozor s vozačeve strane ne bi li iznutra otvorili vrata iz izvukli žrtve - ubijenog i ranjenog.

