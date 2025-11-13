UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Kamion se zaleteo u pijacu, ima mrtvih! Jezivi prizori u Bučeonu (VIDEO)

Dve osobe su poginule, a 18 je povređeno kada je kamion uleteo u pijacu Džeil u gradu Bučeonu, jugozapadno od Seula, saopštili su jutros južnokorejski zvaničnici.

Incident se dogodio oko 11 časova po lokalnom vremenu, preneo je Jonhap.

Policija je saopštila da je vozač, muškarac u šezdesetim godinama, zadržan na licu mesta.

"Vozač tvrdi da je došlo do iznenadnog, nenamernog ubrzanja, ali to je teško da se potvrdi na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera vozila u pokretu", rekao je zvaničnik vatrogasne stanice Bučeon, Park Geum Čon.

Prema njegovim rečima, vozač nije bio pod uticajem alkohola ili droga.

Kamion je najpre krenuo unazad oko 28 metara, a zatim se zaleteo napred oko 150 metara i udario u ljude koji su bili na pijaci, ali nije udario u prodavnice.

Poginule su dve žene u sedamdesetim godinama. Među povređenima je više osoba s teškim povredama.Policija istražuje uzrok incidenta, uključujući mogućnost kvara na vozilu.

Autor: S.M.