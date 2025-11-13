OKONČANA NAJDUŽA BLOKADA VLADE U ISTORIJI SAD: Tramp potpisao zakon koji je usvojio Predstavnički dom

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon kojim se okončava najduže zatvaranje vlade u istoriji zemlje, preneo je jutros AP.

Zakon je poslat američkom predsedniku Donaldu Trampu koji ga je potpisao. Time se završava 43-dnevna blokada američke vlade, najduža u istoriji SAD.

Poslanici su se vratili u Vašington posle gotovo osam nedelja pauze i usvojili zakon većinom glasova 222-209, uglavnom po stranačkoj liniji. Senat je meru već ranije odobrio.

Usvojeni zakon finansira tri godišnja budžetska programa i produžava ostatak vladinog finansiranja do 30. januara.

President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown.



Let's get our country WORKING again. 🇺🇸 pic.twitter.com/QJqX90k9sC — The White House (@WhiteHouse) 13. новембар 2025.

Šta su obećali republikanci

Republikanci su obećali da će do sredine decembra organizovati glasanje o produženju zdravstvenih subvencija.

Mera takođe poništava otpuštanja saveznih službenika sprovedena tokom zatvaranja i garantuje isplatu zaostalih plata. Sredstva za ključne programe pomoći u hrani biće obezbeđena do kraja budžetske godine.

Zakon uključuje i 203,5 miliona dolara za jačanje bezbednosti zakonodavaca i dodatnih 28 miliona za bezbednost sudija Vrhovnog suda. Najveći predmet rasprave bio je poreski kredit koji čini zdravstveno osiguranje pristupačnijim.

Pelosi kritikovala republikance

Demokratska poslanica Nensi Pelosi kritikovala je republikance da pokušavaju da ograniče pristup zdravstvenoj zaštiti, dok je lider demokrata u Senatu Čak Šumer ocenio da novi zakon "ne rešava suštinski krizu zdravstvene zaštite".

Bez produženja poreskog kredita, premije bi mogle da se udvostruče, a više od dva miliona ljudi bi moglo da izgubi osiguranje, prema proceni Kongresnog budžetskog biroa. cSenatori obe stranke najavili su nastavak rasprave o produženju subvencija.

Neki republikanci otvoreni su za kompromis uz uvođenje novih ograničenja prihoda, dok su pojedine demokrate signalizirale spremnost da razmotre takav predlog.

Demokrate u Predstavničkom domu izrazile su sumnju da će Senat doći do dogovora, upozoravajući da republikanci pokušavaju da oslabe reforme zdravstvenog sistema uspostavljene poslednjih 15 godina.

Autor: Iva Besarabić