POLICIJA UPUCALA POZNATOG KUVARA SA INSTAGRAMA: Umro u užasnim mukama

Foto: Tanjug AP/John Minchillo

Influenser, poznat po svojim kulinarskim veštinama, umro je u "užasnom incidentu" samo nekoliko dana nakon što je proslavio godišnjicu braka sa suprugom.

Majkl Duarte, koji je objavljivao snimke kuvanja na nalogu na Instagramu @foodwithbearhands, umro je u subotu dok je putovao Teksasom, saopšteno je na GoFundMe.

Na GoFundMe se navodi da je "preminuo u užasnom incidentu".

Majklova agencija za talente takođe se oglasila povodom njegove smrti, sećajući ga se kao "posvećenog muža svojoj ženi Džesiki, voljenog oca svojoj ćerki, brata i odanog prijatelja mnogima širom sveta".

Sa preko dva miliona pratilaca na Instagramu, TikToku, Fejsbuku i Jutjubu, Majkl je bio poznat po objavljivanju sadržaja o hrani, delio je recepte i video snimke na kojima roštilja i griluje.

Policija ga upucala nakon pretnji

Kako prenosi TMZ, Majkla je upucala i ubila policija u Teksasu nakon što je pretio da će ubiti ljude.

Predstavnik kancelarije šerifa okruga Medina rekao je za TMZ da su zamenici šerifa odgovorili na poziv 8. novembra u Kastrovilu, u Teksasu, u vezi sa uznemiravanjem koje je uključivalo "muškarca sa nožem koji se ponašao nepredvidivo".

Iz šerifove kancelarije kažu da je Duarte preteći prišao zameniku šerifa koji je reagovao - bolničari su već bili na licu mesta - i "nakon što je zamenik šerifa dao više usmenih komandi Duarteu da legne na zemlju, Duarte je jurnuo prema njemu vičući: 'Ubiću te'".

Tada je zamenik šerifa ispalio dva metka iz svog službenog oružja, pogodivši Duartea, prema navodima šerifove kancelarije.

Duarteu je ukazana medicinska pomoć na licu mesta i prevezen je u Univerzitetsku bolnicu u San Antoniju, gde je proglašen mrtvim.

