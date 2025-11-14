ZATEKLI SU MAJKU NAD TELOM SINA (9) SA NOŽEM U RUKAMA: Detalji užasa u Trstu! Otac pokazao jezive slike mališana i molio - Ne ostavljajte ga sa njom, opasna je

Zločin se odigrao u njihovom stanu u centru grada.

Majka je ubila dete neposredno pre nego što je mališan trebalo da se vrati ocu, koji je brinuo o njemu. Pošto nije dobio nikakve vesti o sinu, otac, 58-godišnjak iz Trsta, pokušao je da kontaktira ženu, 55-godišnju ukrajinsku državljanku, a zatim je obavestio policiju.

U 22.00 časa vatrogasci su upali kroz prozor i pronašli telo deteta, dok je pored njega bila žena u stanju šoka.

Sina je ubila velikim kuhinjskim nožem, a zatim je navodno pokušala sebi da oduzme život presecanjem vena. Kako pišu italijanski mediji, zadobila je samo povredu tetive.

Ona je uhapšena i prebačena u zatvor u Trstu.

Par je bio u procesu razvoda, a dete je povereno ocu. Žena je nedavno dobila dozvolu da se sastane sa njim nasamo, zato što se lečila u Centru za mentalno zdravlje. Mališan je pohađao četvrti razred slovenačke škole u ​​Muđi.

Gradonačelnik je proglasio dan žalosti.

Sveštenik otkrio detalje o porodici

- Dobro sam poznavao porodicu, ili bismo barem tako želeli da je nazovemo, jer je to bila zaista komplikovana situacija - rekao je parohijski sveštenik Tršćanske biskupije, Andrea Destradi.

Sveštenik je rekao da je video dečakovog oca "na trgu Markoni u Muđi oko 21:30 u sredu. Nisam stao da razgovaram sa njim jer je telefonom pokušavao da dobije majku deteta, koja se nije javljala. Niko kod kuće se nije javljao.

Seća se da je video "oca i sina zajedno poslednji put u subotu uveče na misi, jer se on spremao za svoje prvo pričešće".

Prema Destradiju, žena je imala mnogo problema.

- Često je dolazila kod mene u parohiju tražeći pomoć. Želela je kuću, posao, ali mi, koji kao parohija pomažemo mnogim ljudima, nismo mogli da rešimo ove probleme, koji su bili medicinske prirode. Za nju, pronalaženje posla nije bilo dovoljno.

Majka ga ranije povređivala?

Prošlo je samo nekoliko dana otkako su majka i njen devetogodišnji sin počeli da se sastaju. Prethodno je dete bilo smešteno u zaštićeno okruženje sa ženom, u prisustvu socijalnih radnika.

Nakon što je ovaj proces završen, odlučeno je da se ženi dozvoli da provodi vreme sa sinom bez prisustva drugih odraslih. Majka je imala starateljstvo tri dana u nedelji, i trebalo je da ga vrati do 21:00 u sredu.

Pravna bitka između roditelja počela je pre osam godina, a 2023. godine, otac, pokazujući fotografije deteta sa modricama na vratu, žalio se: "Ne ostavljajte mog sina sa njom, ona je opasna."

Posle zločina, majka je hospitalizovana, kao i otac, kome je pozlilo kada je čuo vest.

Autor: Iva Besarabić