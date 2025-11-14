MISTERIOZNA SMRT POSLE TRANSPLANTACIJE KOSE: Britanac umro u hotelu u Istanbulu!

Britanski državljanin Mentor Rama (36) tragično je preminuo u Istanbulu samo nekoliko sati nakon što se podvrgao estetskim operacijama u jednoj privatnoj klinici.

Rama je otputovao u Tursku zbog transplantacije kose i stomatoloških intervencija. Nakon povratka u hotelsku sobu osetio je naglo pogoršanje zdravlja. Hitna pomoć ga je prebacila u bolnicu, ali, nažalost, preminuo je 11. novembra.

Telo 36-godišnjaka prebačeno je u Institut za sudsku medicinu u Istanbulu, gde će biti obavljena obdukcija. Turska policija pokrenula je istragu o njegovoj smrti.

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova (FCDO) potvrdio je da je vlada u kontaktu sa lokalnim vlastima i da pruža podršku porodici. Mentorovo telo će nakon obdukcije biti predato porodici.

Medicinski turizam u Turskoj

Turska je postala popularna destinacija za britanske turiste koji traže estetske procedure. Međutim, u poslednjih nekoliko godina dogodilo se više tragičnih slučajeva. Prema podacima britanskog Ministarstva spoljnih poslova, najmanje 28 državljana Velike Britanije umrlo je u Turskoj posle elektivnih medicinskih intervencija od 2019. do marta 2024.

Stručnjaci upozoravaju na rizike medicinskog turizma, jer pojedine klinike koriste nekvalitetne proizvode i ne rade u adekvatnim uslovima.

Autor: Dalibor Stankov