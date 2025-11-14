AKTUELNO

Svet

MISTERIOZNA SMRT POSLE TRANSPLANTACIJE KOSE: Britanac umro u hotelu u Istanbulu!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Britanski državljanin Mentor Rama (36) tragično je preminuo u Istanbulu samo nekoliko sati nakon što se podvrgao estetskim operacijama u jednoj privatnoj klinici.

Rama je otputovao u Tursku zbog transplantacije kose i stomatoloških intervencija. Nakon povratka u hotelsku sobu osetio je naglo pogoršanje zdravlja. Hitna pomoć ga je prebacila u bolnicu, ali, nažalost, preminuo je 11. novembra.

Telo 36-godišnjaka prebačeno je u Institut za sudsku medicinu u Istanbulu, gde će biti obavljena obdukcija. Turska policija pokrenula je istragu o njegovoj smrti.

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova (FCDO) potvrdio je da je vlada u kontaktu sa lokalnim vlastima i da pruža podršku porodici. Mentorovo telo će nakon obdukcije biti predato porodici.

Foto: Pixabay.com

Medicinski turizam u Turskoj

Turska je postala popularna destinacija za britanske turiste koji traže estetske procedure. Međutim, u poslednjih nekoliko godina dogodilo se više tragičnih slučajeva. Prema podacima britanskog Ministarstva spoljnih poslova, najmanje 28 državljana Velike Britanije umrlo je u Turskoj posle elektivnih medicinskih intervencija od 2019. do marta 2024.

Stručnjaci upozoravaju na rizike medicinskog turizma, jer pojedine klinike koriste nekvalitetne proizvode i ne rade u adekvatnim uslovima.

Autor: Dalibor Stankov

#Istanbul

#Istraga

#Mentor Rama

#Obdukcija

#Turska

#Velika Britanija

#estetske operacije

#medicinski turizam

#transplantacija kose

POVEZANE VESTI

Region

OTKRIVEN UZROK SMRTI BRANA MIĆUNOVIĆA! Dugo imao probleme sa zdravljem, bio na OPERACIJI: Preminuo u privatnoj klinici

Svet

MAJKA I DVOJE DECE UMRLI NAKON VEČERE U POZNATOM HOTELU: Ocu se lekari bore za život - Tragedija u Istanbulu

Društvo

BEOGRAĐANKA OTIŠLA NA KIRETAŽU, PA JOJ PROBUŠILI JOJ MATERICU? Šok tvrdnje: Nakon intervencije u privatnoj klinici jedva izvukla živu glavu

Domaći

Nadica Ademov napustila porodilište: Sa suprugom Damirom izvela sina Amela, pogledajte kako izgleda tik posle porođaja (FOTO)

Domaći

Život nam je svega dao: Prijovićkina majka u posebnoj majici na proslavi rođenja unuke Arije (FOTO)

Društvo

TURISTA IZ SRBIJE STRADAO U GRČKOJ: Tragedija u morskom području Nea Vrasna