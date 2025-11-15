Veliko nevreme se obrušilo na Veliku Britaniju. Na udaru oluje Klaudija našli su se Engleska i Vels, a proglašeno je i vanredno stanje.
Vanredno stanje proglašeno je u Južnom Velsunakon "teških i rasprostranjenih poplava", dok je veliki deo Engleske pod upozorenjem na hladno vreme od ponedeljka.
Vatrogasne i spasilačke službe Južnog Velsa objavile su da se dogodio incident u Monmoutu oko 1:30 sati ujutru, a hitne službe sprovode spasavanja, evakuacije i provere stanja stanovništva.
Menadžer službe, Met Džouns, izjavio je da je "ovo incident velikih razmera" i zahvalio se ekipama na radu u izuzetno teškim uslovima.
Izdato najkritičnije upozorenje
Do 6 sati ujutru, vlasti Velsa izdali su četiri najviša upozorenja na poplave - ona koja označavaju "značajan rizik po život i ozbiljne poremećaje u zajednici". Upozorenja su na snazi duž reke Monou u Skenfritu, Osbastonu i Over Monou, kao i duž reke Vaj u Monmoutu.
Water levels are still three feet deep in Monmouth, South Wales, after extreme flooding caused by Storm Claudia pic.twitter.com/yPYlJgNyxS— Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) 15. новембар 2025.
Apel vlasti - putovati samo ako je neophodno
Who can the @SeneddWales blame for this?— Veal & Veg (@BillKpmg) 14. новембар 2025.
BBC News - Flooding and travel disruption as Storm Claudia hits Waleshttps://t.co/lGehnowg53
Okrug Monmoutšer apelovao je na stanovnike da izbegavaju putovanja.
- Reagujemo na brojne prijave o nakupljenoj vodi na putevima, uslovi za vožnju su loši. Uticaj na našu putnu mrežu je veliki, molimo putujte samo ako je neophodno - stoji u obaveštenju.
Stotine upozorenja u Velsu i Engleskoj
U Velsu je izdato još osam upozorenja na poplave i 39 nižih upozorenja, dok je u Engleskoj na snazi 92 upozorenja na poplave i 194 upozorenja na mogućnost poplava. Oluja Klaudija donela je obilne padavine i amber upozorenja na vreme širom Velike Britanije.
Upozorenje na hladan talas širom Engleske - pet regiona na udaru hladnog vremena
UK Health Security Agency izdala je žuto upozorenje na hladno vreme za Istočni i Zapadni Midlends, Severoistok, Severozapad i Jorkšir i Humber, od ponedeljka 17. novembra do petka 21. novembra.
Emergency services are responding to severe flooding in Monmouth, South Wales pic.twitter.com/eQBkUWgEtY— Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) 15. новембар 2025.
Upozorava se da su "značajni uticaji mogući u zdravstvenim i socijalnim službama", uključujući povećan rizik smrtnosti među osobama starijim od 65 godina i onima koji imaju zdravstvene probleme.
Očekuju se temperature ispod nule
Meteorološka služba predviđa da bi temperature u pojedinim delovima Velike Britanije mogle da padnu ispod nule naredne nedelje.
Awful flooding unfolding tonight parts of England and Wales .. https://t.co/Cz8pcwbcp7— Marco Petagna (@Petagna) 14. новембар 2025.
Oluja "Klaudija" donela rekordne padavine i kolaps u saobraćaju
Oluja Klaudija donela je jake pljuskove i poplave, a meteorološka služba upozorava da bi neke oblasti mogle da dobiju mesečnu količinu kiše u roku od 24 sata.
Železničkim putnicima savetovano je da ne koriste Great Western vozove između Londona, Bristola i Južnog Velsa zbog poplava na pruzi, a otkazane su i linije između Eksetera i Barnstapla. Železnica je u potpunom kolapsu.
Obilne padavine širom Velike Britanije i Evrope
Ongoing flood incident in Skenfrith. HM Coastgaurd now arrived on scene after we put a call in and blocked the road to prevent road users causing additional damage and issues to buildings and properties in the area.— UK WEATHER CHASE (@UKWeatherChase) 14. новембар 2025.
Video here https://t.co/RQLSa2z1cO pic.twitter.com/UNXYtNPC6A
Do petka u 16 časova registrovano je 81,8 mm kiše u Tafalogu, što je 60% mesečnog proseka za novembar. Oluja je zahvatila i Španiju, Portugal i Kanarska ostrva. Meteorološka služba u Irskoj izdala je upozorenja na značajne padavine u Dablinu, Veksfordu i Viklou.
Upozorenja nastavljaju da važe
Žuto upozorenje na kišu ostaje na snazi do subote u 6 ujutru za veći deo Velsa i deo Engleske južno od Jorka. Očekuje se 30–50 mm kiše, a u jugoistočnom Velsu čak i do 100 mm.
Storm Claudia has hit the UK, resulting in up to six inches of rainfall.— Stephen Doyle (@GaiusCa1igu1a) 14. новембар 2025.
Warnings of expected flooding across England & parts of Wales.
It would help in prevent flooding if the councils made an attempt to unblock roadside drains. https://t.co/mVWFfP9jmc
U Severnoj Irskoj od ponoći do podneva u subotu važi posebno žuto upozorenje. Meteorološka služba upozorava da bi padavine, zajedno sa već natopljenim zemljištem, mogle dovesti do dodatnih površinskih i rečnih poplava.
Autor: A.A.