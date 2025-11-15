Protesti u 50 gradova Italije: Brutalni okršaji policije i demonstranata

Tokom marša Petkom za budućnost u Torinu (Italija), izbili su ozbiljni sukobi ispred i unutar kancelarija Metropolitan Sitija na Corso Inghilterra. Demonstranti su prvo gađali ulaz jajima i dimnim bombama. Policija je čuvala glavni ulaz, ali je grupa uspela da uđe kroz sporednu kapiju u Ulici Cavalli.

Tokom upada u zgradu došlo je do žestokog okršaja demonstranata i policije, što se jasno vidi na snimcima i fotografijama sa lica mesta. Deo okupljenih nasrtao je na policijske kordone gađajući ih predmetima i pokušavajući da probije obezbeđenje. Policija je odgovorila upotrebom ovlašćenih sredstava prinude i u nastalom haosu više demonstranata je završilo na zemlji nakon udara pendreka i gurkanja. Scene su dodatno pojačale tenzije oko protesta i otvorile nova pitanja o odnosu radikalnih aktivista i snaga bezbednosti.

Incident se poklopio sa protestima povodom „Dana bez Meloni“, još jedne akcije protiv politike premijerke Đorđe Meloni. Iako su organizatori tvrdili da je cilj protesta pritisak za snažniju klimatsku politiku, deo okupljenih skrenuo je u otvoreni sukob sa snagama reda.

Ovi protesti su osim u Torinu koji je bio epicentar događaja, održavali su se još u 50 gradova širom Italije.

Pokret koji stoji iza ovih marševa godinama organizuje skupove širom Evrope. U Austriji i Nemačkoj njihovi protestni blokovi često okupljaju zeleno leve i anarho liberalne grupe. Tamo gde je vlast konzervativna ili nacionalno orijentisana, kao u Italiji ili Mađarskoj ovi protesti se pretvaraju u političke obračune. Kritičari u tim državama tvrde da pokret prelazi iz klimatskog aktivizma u pokušaj da oslabi vladajuće stranke i pomeri težište političke scene u levu stranu.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Iz srpske perspektive događaji u Torinu podsećaju koliko se brzo klimatski protesti u Evropi pretvore u političke okršaje. Aktivizam koji traži ekološke promene često završi u borbi za dominaciju na ideološkom terenu. To je važno posmatrati trezveno, jer se isti obrasci su se već prelili i na Srbiju.

Autor: A.A.