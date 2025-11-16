AKTUELNO

PROGLAŠENA EPIDEMIJA SMRTONOSNOG VIRUSA, OVO SU SIMPTOMI! Hitna reakcija SZO izazvala zabrinutost

SZO i Afrički centar za kontrolu bolesti odmah su poslali pomoć i timove za brzo reagovanje kako bi se sprečilo širenje bolesti, posebno preko granice.

Prema podacima SZO, registrovano je devet slučajeva, među kojima su i zdravstveni radnici. Utvrđeno je da je reč o istom soju koji se ranije pojavio u nekoliko zemalja istočne Afrike.

Marburg je izuzetno zarazan i često smrtonosan – počinje visokom temperaturom, jakim bolovima i glavoboljom, a kod mnogih obolelih u roku od nedelju dana dolazi do unutrašnjeg krvarenja. Ne postoji odobreni lek, iako su u ranijim epidemijama korišćene eksperimentalne terapije poput remdesivira.

Etiopija i Južni Sudan rade na sprečavanju širenja infekcije preko granice, što dodatno otežava loša infrastruktura i opterećeni zdravstveni sistemi u regionu.

SZO je već izdvojila 300.000 dolara za hitne mere, poslala medicinsku opremu, izolacione šatore i tim za hitne intervencije, jer rana rehidracija i podržavajuća terapija mogu značajno povećati šanse za preživljavanje.

