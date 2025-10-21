FRANCUSKOM SE ŠIRI EPIDEMIJA OVE BOLESTI: Podignut nivo uzbune, stiže upozorenje

Francuske vlasti proglasile su najviši stepen uzbune zbog širenja ptičjeg gripa i naredile farmama širom zemlje da drže svu perad u zatvorenom prostoru, kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Prema saopštenju Ministarstva poljoprivrede, odluka o povećanju nivoa uzbune sa srednjeg na visoki doneta je nakon što je virus potvrđen kod divljih ptica selica, kao i na nekoliko farmi živine u Francuskoj i drugim evropskim državama.

- Evropa se suočava sa sezonskom pojavom visoko patogenog ptičjeg gripa, a u Francuskoj su do sada registrovane dve epidemije na komercijalnim farmama i tri u domaćem uzgoju - navodi se u saopštenju, koje prenosi agencija Rojters.

Prvi slučaj zaraze otkriven je sredinom oktobra na farmi za uzgoj fazana i jarebica na severu zemlje.

Visoko patogeni sojevi ptičjeg gripa javljaju se svake godine među pticama selicama, koje virus prenose na domaću perad. Zbog toga su uzgajivači širom sveta u više navrata bili primorani da unište desetine miliona jedinki kako bi sprečili širenje bolesti.

Autor: Iva Besarabić