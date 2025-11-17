AKTUELNO

'Ovo će biti najveći sistem protivvazdušne odbrane na svetu' Zelenski i Makron potpisali 'ISTORIJSKI SPORAZUM' o jačanju Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i francuski lider Emanuel Makron potpisali su u vojnoj bazi u Vilakubleu pismo o namerama, čiji sadržaj trenutno nije poznat, a Zelenski je dokument nazvao "istorijskim sporazumom" kojim se definiše dugoročna saradnja između dve zemlje.

"Ovo će biti najveći sistem protivvazdušne odbrane na svetu", rekao je Zelenski nekolicini novinara, prenosi BFMTV.

Dokument je potpisan za stolom postavljenim na pisti vazduhoplovne baze Vilakuble, ispred letelica i sistema protivvazdušne odbrane.

Jelisejska palata je, nekoliko minuta nakon potpisivanja pisma o namerama, objavila da će Ukrajina kupiti do 100 aviona Rafal, opremu za protivvazdušnu odbranu i dronove od Francuske.

Rojters je ranije objavio da Zelenski planira da danas potpiše sporazum sa Francuskom o isporuci sistema protivvazdušne odbrane, vojnih aviona i raketa.

Napominje se da pregovori o tome da li bi Francuska mogla da pruži Ukrajini veću vojnu podršku traju već nekoliko nedelja.

Makron je 24. oktobra, nakon sastanka "koalicije odlučnih", objavio da će Francuska obezbediti Ukrajini dodatne lovce Miraž i municiju Aster za sisteme protivvazdušne odbrane SAMP/T.

NAPETO NA SUĐENJU! POKLON ZA TUŽIOCE I ŠTRAJK GLAĐU: Belivuk i njegovi advokati ponovo traže izuzeće tužilaca, ali i celog sudskog veća!

