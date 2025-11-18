Vitkof će se sutra u Turskoj pridružiti razgovorima sa Zelenskim

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof posetiće sutra Tursku i pridružiti se razgovorima sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, javio je danas Rojters, pozivajući se na turski izvor.

Zelenski je prethodno rekao da planira da ode u Tursku u sredu nakon današnje posete Španiji.

Govoreći o predstojećim susretima sa španskim i turskim zvaničnicima, Zelenski je naveo u objavi na Fejsbuku da je prioritet Ukrajine oživljavanje mirovnih pregovora i što skorije okončanje rata.

Zelenski je rekao da Ukrajina takođe radi na obnavljanju razmene ratnih zarobljenika sa Rusijom.

Naglasio je da je sastanak sa španskim zvaničnicima dugo pripreman i da Kijev očekuje da još jedna jaka zemlja pomogne da se približi kraj rata.

Zelenski je u ponedeljak boravio u poseti Francuskoj, koju je nazvao jednom od najproduktivnijih ove godine, a Jelisejska palata je obajvila da će Ukrajina kupiti od Francuske do 100 aviona "rafal", opremu za protivvazdušnu odbranu i dronove.