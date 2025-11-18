AKTUELNO

Svet

Vitkof će se sutra u Turskoj pridružiti razgovorima sa Zelenskim

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo ||

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof posetiće sutra Tursku i pridružiti se razgovorima sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, javio je danas Rojters, pozivajući se na turski izvor.

Zelenski je prethodno rekao da planira da ode u Tursku u sredu nakon današnje posete Španiji.

Govoreći o predstojećim susretima sa španskim i turskim zvaničnicima, Zelenski je naveo u objavi na Fejsbuku da je prioritet Ukrajine oživljavanje mirovnih pregovora i što skorije okončanje rata.

Zelenski je rekao da Ukrajina takođe radi na obnavljanju razmene ratnih zarobljenika sa Rusijom.

Naglasio je da je sastanak sa španskim zvaničnicima dugo pripreman i da Kijev očekuje da još jedna jaka zemlja pomogne da se približi kraj rata.

Zelenski je u ponedeljak boravio u poseti Francuskoj, koju je nazvao jednom od najproduktivnijih ove godine, a Jelisejska palata je obajvila da će Ukrajina kupiti od Francuske do 100 aviona "rafal", opremu za protivvazdušnu odbranu i dronove.

#Sastanak

#Stiv Vitkof

#Turska

#Volodimir Zelenski

#razgovori

POVEZANE VESTI

Svet

Politiko: Tramp planira sastanak sa Zelenskim sutra u Hagu

Svet

TRAMP UPRAVO RAZGOVARA SA ZELENSKIM: Nakon Putina, na redu ukrajinski predsednik

Svet

Tramp uoči susreta s Putinom: Danas hitan virtuelni sastanak sa Zelenskim i liderima EU!

Svet

BOMBA! Njega je Tramp poslao kod Putina u Moskvu?! Otkriveni tajni planovi Rusije i SAD, na pomolu velike promene

Svet

OGLASIO SE TRAMP, UPRAVO JE RAZGOVARAO SA ZELENSKIM! 'Na pravom smo putu, bio je to veoma dobar razgovor'

Svet

'KOCKAŠ SE SA TREĆIM SVETSKIM RATOM' Tramp žestoko odbrusio Zelenskom, pa mu stavio do znanja: Moraš biti zahvalan - Neću napadati Putina