AKTUELNO

Svet

'TIŠINA, PRASENCE!' Tramp napravio NEVIĐENI SKANDAL, uvredio novinarku koja ga je ispitivala o Epstajnu (VIDEO)

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp napravio je veliki skandal. Tokom brifinga sa novinarima u predsedničkom avionu jednoj reporterki je rekao: "Tišina, prasence", nakon što ga je pitala da li se njegovo ime pominje u mejlovima koje je slao osuđeni seksualni prestupnik i finansijer Džefri Epstajn.

Naime, novinarka, čije ime nije objavljeno, počela da postavlja pitanje: "Ako u dokumentima nema ništa kompromitujuće, gospodine, zašto ne...". Ali tada ju je Tramp prekinuo, uperio kažiprst u nju i rekao: "Tišina, tišina, prasence".

Snimak se zapanjujućom brzinom širi društvenim mrežama.


Trampova uvreda novinarke izazvala je brojne kritike, a jedan korisnik Iksa je promentarisao: "Ovo je predsednik Sjedinjenih Američkih Država koji je debeo, a naziva drugu osobu svinjom".

Nakon toga je Tramp odgovorio na pitanje drugog novinara o rastućim tenzijama sa Venecuelom.

- Donekle sam doneo odluku, da - rekao je o svojim planovima za tu južnoameričku zemlju i dodao: "Ne mogu da vam kažem šta bi to bilo".

Epstajnovi dosijei

Podsetimo, u sredu je Odbor za nadzor Predstavničkog doma objavio više od 30.000 dokumenata povezanih sa Epstajnom, koje je dostavilo Ministarstvo pravde.

U nekoliko mejlova u okviru tih dokumenata vidi se da su drugi ljudi razgovarali o Trampu, iako Epstajn nije eksplicitno optužio američkog lidera za bilo kakvo krivino delo.

U jednom mejlu se tvrdi da je Tramp "proveo sate" u Epstajnovoj kući sa žrtvom seksualnog zlostavljanja, dok se u drugom govori da je "znao za devojčice".

Tramp je negirao da je znao šta finansijer radi i rekao da su njih dvojica, koji su svojevremeno bili dobri prijatelji, prekinuli kontakt, pre mnogo godina.

Predstavnički dom bi trebalo danas da glasa o objavljivanju dokumenata o Epstajnu.

Autor: D.Bošković

#epstajn

#ispitivanje

#novinarka

#prasence

#tramp

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp stigao u Izrael: Dočekao ga Netanjahu (VIDEO)

Svet

'SPORAZUM O PREKIDU VATRE JE VEOMA BLIZU' Tramp podelio velike vesti

Svet

Tramp: Nisam znao za postojanje pisma upućenog Epstajnu

Svet

TRAMP DONEO HITNU ODLUKU POSLE SMRTI PAPA FRANJE

Svet

Tramp odbio da kaže da li je razgovarao s Putinom: 'Ako sam to uradio, to je bila pametna stvar'

Svet

TRAMP ODBIO DA KAŽE DA LI JE RAZGOVARAO SA PUTINOM: Ako sam to uradio, to je bila pametna stvar