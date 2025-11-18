'TIŠINA, PRASENCE!' Tramp napravio NEVIĐENI SKANDAL, uvredio novinarku koja ga je ispitivala o Epstajnu (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp napravio je veliki skandal. Tokom brifinga sa novinarima u predsedničkom avionu jednoj reporterki je rekao: "Tišina, prasence", nakon što ga je pitala da li se njegovo ime pominje u mejlovima koje je slao osuđeni seksualni prestupnik i finansijer Džefri Epstajn.

Naime, novinarka, čije ime nije objavljeno, počela da postavlja pitanje: "Ako u dokumentima nema ništa kompromitujuće, gospodine, zašto ne...". Ali tada ju je Tramp prekinuo, uperio kažiprst u nju i rekao: "Tišina, tišina, prasence".

Snimak se zapanjujućom brzinom širi društvenim mrežama.



Trampova uvreda novinarke izazvala je brojne kritike, a jedan korisnik Iksa je promentarisao: "Ovo je predsednik Sjedinjenih Američkih Država koji je debeo, a naziva drugu osobu svinjom".

Nakon toga je Tramp odgovorio na pitanje drugog novinara o rastućim tenzijama sa Venecuelom.

QUIET PIGGY!!



Trump crashes out and derails a reporter with a stern comment! This is the President of the United States. This is how he talks to the press and other adults that he is supposed to lead.



America can do so much better! pic.twitter.com/NygY1Sm2In — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) 18. новембар 2025.

- Donekle sam doneo odluku, da - rekao je o svojim planovima za tu južnoameričku zemlju i dodao: "Ne mogu da vam kažem šta bi to bilo".

Epstajnovi dosijei

Podsetimo, u sredu je Odbor za nadzor Predstavničkog doma objavio više od 30.000 dokumenata povezanih sa Epstajnom, koje je dostavilo Ministarstvo pravde.

U nekoliko mejlova u okviru tih dokumenata vidi se da su drugi ljudi razgovarali o Trampu, iako Epstajn nije eksplicitno optužio američkog lidera za bilo kakvo krivino delo.

U jednom mejlu se tvrdi da je Tramp "proveo sate" u Epstajnovoj kući sa žrtvom seksualnog zlostavljanja, dok se u drugom govori da je "znao za devojčice".

Tramp je negirao da je znao šta finansijer radi i rekao da su njih dvojica, koji su svojevremeno bili dobri prijatelji, prekinuli kontakt, pre mnogo godina.

Predstavnički dom bi trebalo danas da glasa o objavljivanju dokumenata o Epstajnu.

Autor: D.Bošković