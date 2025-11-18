AMERIČKI KONGRES ODLUČIO: Usvojen zakon o objavljivanju dosijea povezanih sa Epstajnom

Predstavnički dom SAD je u velikoj većini odobrio zakon kojim se od Ministarstva pravde traži da objavi sve dokumente u vezi sa istragom protiv osuđenog seksualnog prestupnika. Konačan rezultat glasanja bio je 427 prema 1, dok pet članova nije glasalo.

Predstavnički dom SAD odobrio je zakon kojim se nalaže objavljivanje dokumenata o Džefriju Epstajnu gotovo jednoglasno.

Predstavnički dom SAD je u velikoj većini odobrio zakon kojim se od Ministarstva pravde traži da objavi sve dokumente u vezi sa istragom protiv osuđenog seksualnog prestupnika. Konačan rezultat glasanja bio je 427 prema 1, dok pet članova nije glasalo.

U sali su se čuli aplauzi kada je čekićem zatvoreno glasanje.

Kongresmen Klej Higins iz Luizijane, čvrsti saveznik Donalda Trampa, bio je jedini član Predstavničkog doma koji je glasao protiv mere.

Predstavničkog doma, a koja je u početku nailazila na snažan otpor predsednika i rukovodstva doma. Ali kako je postalo jasno da manevri Predsedavajućeg da se glasanje o peticiji spreči neće uspeti, Tramp je promenio kurs i pružio podršku tom naporu.

Zakon sada ide u Senat. Ako ga gornji dom odobri, potom bi išao Trampu na potpis. Tramp je rekao novinarima u ponedeljak da će potpisati zakon ako stigne na njegov sto - što i dalje ne znači da hoće.

Demokrate, kao i dvopartijski sponzori zakona, pozvali su Trampa da ne čeka da Kongres deluje, već da naloži Ministarstvu pravde da objavi dokumente, što ima ovlašćenje da učini.

Autor: D.Bošković