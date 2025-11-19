Napeto u Poljskoj: Podignuti borbeni avioni zbog ruskih udara na zapad Ukrajine

Poljske i savezničke letelice poletele su rano jutros radi obezbeđenja vazdušnog prostora Poljske, nakon što je Rusija izvela vazdušne udare na zapad Ukrajine, u blizini poljske granice, saopštile su oružane snage te članice NATO-a.

"Parovi borbenih aviona za brzo reagovanje i avion za rano upozoravanje podignuti su u vazduh, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i radarske kontrole dovedeni u najviši stepen pripravnosti", saopštila je Operativna komanda u objavi na društvenoj mreži Iks, preneo je Rojters.

U 05.00 časova po srednjoevropskom vremenu (GMT+1), gotovo cela teritorija Ukrajine bila je pod vazdušnom uzbunom nakon upozorenja ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva o novim ruskim napadima raketama i dronovima.

Autor: S.M.