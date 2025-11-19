Ana je umrla nakon carskog reza! Dok je muž tražio da se pozove Hitna pomoć, lekar mu je odbrusio: 'Znaš li ti ko sam ja?'

Ana (41) preminula je nakon što se porodila carskim rezom u jednoj privatnoj klinici u Poljskoj. Prema rečima muža Krištofa, beba je rođena zdrava, ali su se kod Ane odmah nakon porođaja javila ozbiljne komplikacije, nakon kojih je preminula.

"Ana je umrla pred mojim očima", svedoči Krištof za TVN24 šta se dogodilo kobnog 28. maja, koji je za njega istovremeno bio najlepši ali i najstrašniji dan u životu.

Trudnoća je tekla uredno i odlučili su se da se Ana porodi na privatnoj klinici. Odlučno je da se radi carski rez. Beba dolazi na svet živa i zdrava, a prema rečima Aninog supruga, njoj su brzo krenule komplikacije ali, kako tvrdi, lekari nisu odmah reagovali.

"Ana se žalila na toplinu, stavio sam joj hladne obloge. Postajala je bleda i govorila da su joj noge vruće, a bile su hladne", opisuje Krištof sate nakon porođaja.

Ani su medicinske sestre merile krvni pritisak, koji je brzo pao. Tada je pozvan lekar. Međutim, ginekolog više nije bio prisutan na klinici, a lečenje je preuzeo anesteziolog, koji je takođe vlasnik privatne klinike.

Krištof tvrdi da je zamolio da se pozove hitna pomoć za Anu, ali da je lekar odgovorio: „Znate li ko sam ja?"

"Rekao je: Ja sam anesteziolog sa 40 godina iskustva u operacionoj sali. Ako ja kažem da je sve u redu, onda je sve u redu'", tvrdi očajni suprug.

Krištof ističe da je proveravao Anu na svakih 30 minuta, ali da je došlo do ozbiljnog krvarenje. U kritičnom stanju, Ana je prebačena u bolnicu u Ćešinu gde je preminula dan kasnije.

Odmah je pokrenuta istraga, uključilo se i tužilaštvo, a potom je podignuta i optužnice.

"Pošto pacijentkinja od zahvata nije bila zbrinuta od strane ginekologa, a jedini prisutni lekar u centru bio je anesteziolog, neophodna relaparotomija (otvaranje trbušne duplje) izvršena je tek nakon više sati“, navodi se u saopštenju Okružnog tužilaštva.

Optužnica je podignuta i protiv anesteziologa i ginekologa jer, kako se navodi, tokom intervencije nisu sprovedene brojne neophodne mere.

"Pacijentkinja nije dobila ginekološku negu, a kao komplikacija se javilo naknadno krvarenje. Pacijentkinja je operisana po drugi put, ali izvor krvarenja nije adekvatno saniran“, objasnio je portparol tužilaštva.

Oba lekara ne smeju da obavljaju svoj posao dok traje suđenje i nalaze se pod policijskim nadzorom. Ne smeju kontaktirati svedoke i morali su da polože kauciju. Optuženima preti kazna zatvora od tri do pet godina.

