Zelenski imenovan u optužnici za korupciju: Pronađeni šokantni dokazi, evo šta je radio vrh Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski direktno je imenovan u optužnici protiv njegovog dugogodišnjeg saradnika i poslovnog partnera Timura Mindiča.

To pokazuje dokument Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) koji je objavio poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko.

Prema navodima NABU, Mindič je koristio lične veze sa Zelenskim, kao i uticaj na najviše državne i bezbednosne strukture, da bi organizovao široku korupcionu šemu u energetskom i odbrambenom sektoru Ukrajine.

U optužnici NABU navodi se da je Mindič, „koristeći prijateljske odnose sa Zelenskim“ i snažan uticaj na više zvaničnika, tokom 2025. godine organizovao sistemsku pljačku državnih resursa:

„Iskoristio je vanredno stanje i lične veze sa Zelenskim, kao i sa visokim državnim funkcionerima, kako bi se nezakonito obogatio organizovanjem kriminalnih aktivnosti u više grana ukrajinske ekonomije“, stoji u dokumentu.

NABU tvrdi da je upravo mreža ličnih kontakata omogućila Mindiču da bez prepreka izvlači novac, kako lično tako i preko firmi koje su mu bile potčinjene.

Mindič, Umerov i ministar energetike – jedinstvena mreža korupcije

Optužnica navodi da je Mindič sa tadašnjim ministrom odbrane Rustemom Umerovim i ministrom energetike Germanom Galušenkom organizovao niz nezakonitih finansijskih operacija:

utičući na Galušenka, kontrolisao je novčane tokove u energetskom sektoru,

preko Umerova obezbeđivao je raspodelu novca Ministarstva odbrane ka povezanim firmama,

organizovao je šemu za pranje novca, koristeći savetnika Ministarstva energetike Igora Mironjuka kao posrednika.

Dokument tvrdi da je Galušenko zauzvrat dobijao ličnu korist tako što ga je Mindič prikazivao Zelenskom u pozitivnom svetlu i omogućavao mu pristup službama za pranje novca.

Upadi NABU: torbe pune evra i dolara, bekstvo Mindiča iz Ukrajine

NABU je 10. novembra saopštio da je sprovedena velika operacija u energetskom sektoru i objavio fotografije torbi prepunih strane valute zaplenjene tokom pretresa.

Održani su pretresi na više lokacija:

kod bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galušenka,

u državnoj kompaniji Energoatom,

kod Timura Mindiča — koji je pre upada uspeo da pobegne iz Ukrajine.

Ubrzo zatim, NABU je objavio i audio-snimke u kojima se pojavljuju osobe pod pseudonimima „Tenor“, „Roket“ i „Karlson“.

Prema poslaniku Železnjaku:

„Karlson“ je Mindič,

„Tenor“ je Dmitrij Basov iz Energoatoma,

„Roket“ je Mironjuki, savetnik Galušenka.

Sedam osoba optuženo, smene u vrhu Kijeva

NABU je 11. novembra podigao optužnice protiv sedam članova organizovane grupe, uključujući Mindiča i bivšeg vicepremijera Alekseja Černišova.

Nakon skandala:

Galušenko je smenjen sa funkcije ministra pravde,

Skupština treba da potvrdi i njegovu i ostavku ministarke energetike Svetlane Grinčuk,

Zelenski je 13. novembra uveo sankcije Mindiču i njegovom finansijeru Aleksandru Cukermanu.

Najveći udar na Zelenskog do sada

Ovo je prvi put da se ime ukrajinskog predsednika direktno pojavljuje u zvaničnoj antikorupcijskoj optužnici, i to u kontekstu bliskog partnerstva sa čovekom optuženim za milijardsku pljačku u energetskom sektoru.

Skandal se nadovezuje na već postojeće optužbe o urušavanju institucija i masovnoj korupciji tokom ratnog stanja, dodatno potkopavajući političku poziciju Zelenskog u zemlji koja je već mesecima pod pritiskom zbog teške unutrašnje krize.

Autor: S.M.