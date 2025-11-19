UŽASAN ZLOČIN U SEVERNOJ KOREJI: Pogubljen bračni par koji je stekao bogatstvo u privatnom poslu! STRELJANJE GLEDALA I DECA!

Severna Koreja je pogubila bračni par koji je stekao bogatstvo u privatnom biznisu, a vlasti su ih optužile da su zbog svog uspeha postali „arogantni“ i „antirepublikanski“.

Stotine ljudi, uključujući decu, navodno su primorani da gledaju kako ih streljački vod pogubljuje na otvorenom prostoru u Pjongjangu, piše Dejli mejl.

Uspeh koji je doveo do smrtne kazne

Par, u pedesetim godinama, vodio je uspešan privatni posao prodaje, popravke i iznajmljivanja električnih bicikala i delova za motocikle i bicikle. Iako su formalno bili registrovani kod Centralnog komiteta Generalne unije sindikata, izveštaji navode da su ostvarivali značajne prihode sa strane, zbog čega su postali poznati kao „krupne ribe“.

Međutim, njihov uspeh je takođe razljutio neke stanovnike koji su se žalili na visoke veleprodajne cene, loš kvalitet proizvoda i ono što su opisali kao njihovo arogantno ponašanje.

Javno pogubljenje kao upozorenje

Vlasti su ih optužile za kršenje Zakona o odbacivanju reakcionarne misli i kulture, tvrdeći da su sarađivali sa spoljnom organizacijom radi ilegalnog transfera deviza i širenja antidržavnih poruka. Uhapšeni su početkom avgusta i osuđeni na smrt početkom septembra. Pogubljenje je izvršeno na otvorenom prostoru u Mirimu, a stanovnicima je naređeno da prisustvuju.

„Svi menadžeri, kao što su upravnici pijace i upravnici tezgi, morali su da prisustvuju, tako da se u tom trenutku okupilo preko 200 stanovnika“, rekao je jedan izvor. Posebno je šokantna činjenica da su i deca bila svedoci brutalnog čina. „Stanovnici koji nisu imali gde da ostave svoju decu nisu imali drugog izbora nego da ih dovedu.“

„Srednjoškolci koji su prolazili takođe su se pridružili odraslima bez ikakvog otpora i bili svedoci stravične scene“, dodao je izvor.

Poruka režima privatnom sektoru

Zvaničnici su rekli okupljenima da je pogubljenje trebalo da posluži kao „model za sprečavanje ekonomskog haosa i edukaciju javnosti“. Ipak, ova kazna se široko tumači kao brutalno upozorenje svima koji se bave privatnim poslovanjem i pokušaj jačanja državne kontrole i prekida spoljnih veza.

Vreme pogubljenja, koje se dogodilo ubrzo nakon što se diktator Kim Džong Un vratio iz posete Kini, takođe je značajno. Izvor je rekao da je time poslata poruka da „nema izuzetaka od unutrašnje discipline, čak ni kada se sarađuje sa stranim zemljama“. „Jasno je da je namera da se pokaže da svako ko i malo pređe granice koje država dozvoljava može biti kažnjen kao primer“, zaključio je.

Strah je stegao ulice

Nakon pogubljenja, strah je obuzeo stanovnike, a posledice su se odmah osetile na lokalnom tržištu. Navodno je aktivnost na tržištu opala nekoliko dana. Preduzeća povezana sa pogubljenim parom su bankrotirala, a cene baterija i srodnih delova su skočile ili su potpuno prestale da se trguju.

„Svi poslovni ljudi su uplašeni nakon što su videli ovaj incident i pomisle: 'Mogli bismo biti uhvaćeni svakog trenutka'“, prepričava izvor atmosferu među preduzetnicima. Sa oko dvadesetak ljudi povezanih sa parom koji su navodno dobili kazne progonstva ili prevaspitavanja, strah je postao opipljiv.

Usađivanje straha od malih nogu

Odluka da se deci dozvoli ili naredi da budu svedoci pogubljenja izazvala je posebnu zabrinutost. Mnogi smatraju da je ovo namerno izlaganje maloletnika ekstremnom nasilju sa ciljem ulivanja straha od najranijeg uzrasta.

„Ovaj incident nije samo o kažnjavanju čina 'narušavanja ekonomskog poretka'“, rekao je izvor. „Radi se o ulivanju straha u javnost, posebno među mladima, da „država može da kazni bilo koga ako to želi“.

Severna Koreja nastavlja da praktikuje javna pogubljenja kao sredstvo zastrašivanja stanovništva i suzbijanja svake akcije koju režim smatra „antirepublikanskom“. Većina pogubljenja se izvršava streljanjem, a mase su često primorane da gledaju.

Zločini poput distribucije stranih medija mogu rezultirati smrtnom kaznom, kao u slučaju 22-godišnjaka koji je prošle godine pogubljen zbog distribucije južnokorejskog K-popa.

Autor: A.A.