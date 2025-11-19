AKTUELNO

Svet

Drama u školi u Kelnu: Najmanje 19 povređenih, evo šta se desilo

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Najmanje 19 učenika povređeno je danas u incidentu u opšteobrazovnom centru Evropa u nemačkom gradu Keln, od kojih je devetoro hospitalizovano.

Prema preliminarnim informacijama, 16-godišnjaka su u školskom hodniku fizički napala dvojica nepoznatih napadača, koji su koristili biber sprej, prenosi nemački portal WDR.

Nakon toga, napadnuti učenik je, kako se navodi, u samoodbrani takođe upotrebio biber sprej i isprskao napadače, koji su potom pobegli prema izlazu iz zgrade.

Biber sprej se proširio po školskoj zgradi i izazvao povrede kod drugih učenika. Policija izveštava da je najmanje 19 drugih učenika zadobilo lakše povrede usled izlaganja biber spreju.

Devetero od njih je preventivno prevezeno u bolnicu, sa jakim iritacijama oka.

Policija je zaplenila biber sprej koji je koristio 16-godišnjak i pokrenula istragu zbog opasnih telesnih povreda.

Autor: Marija Radić

