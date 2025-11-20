AKTUELNO

Sudarili se brzi i putnički voz, desetine putnika povređeno: Strašna nesreća u Češkoj

Više od 40 putnika je povređeno u Češkoj kada su se sudarili brzi i putnički voz. Pet osoba je teško povređene, dok su ostali zadobili blaže povrede, rekli su nadležni.

Do incidenta je došlo u četvrtak ujutru oko šest sati na delu pruge između gradova Zliv i Divčice blizu Čeških Budejovica na jugozapadu zemlje, oko 50 kilometara od bavarske granice.

Na licu mesta nalaze se spasioci sa sedam vozila hitne pomoći, a poslat je i spasilački helikopter.

Svi putnici su evakuisani iz vozova.

Portparolka regionalne bolnice potvrdila je da je pet osoba zbrinuto zbog teških povreda.

Ministar saobraćaja Martin Kupka naveo je da se uzrok nesreće još istražuje, ali preliminarni podaci ukazuju da je jedan od vozova verovatno prošao pored signala postavljenog na zaustavljanje.

