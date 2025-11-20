Ilon Mask tvrdi da uskoro nećemo imati ni posao ni novac: Sve postaje besmisleno

Ilon Mask veruje da će veštačka inteligencija i napredni roboti promeniti način na koji funkcioniše moderna ekonomija. Prema njegovim rečima, svet ide ka trenutku kada novac, tržište rada i klasični ekonomski modeli više neće imati realnu ulogu u društvu.

Na investicionom forumu u Saudijskoj Arabiji, gde je razgovarao zajedno sa direktorom kompanije Nvidia Džensenom Huangom, Mask je izjavio da će novac postati nebitan čim AI preuzme većinu poslova i proizvodnje. Kako je naveo, ograničenja će ostati jedino u energiji i materijalnim resursima, dok sama valuta više neće imati vrednost u svetu gde roboti mogu da obavljaju sve zadatke.

Mask očekuje da će rad postati potpuno opciona aktivnost, više kao hobi ili rekreativna aktivnost, navodeći primer ljudi koji sami sade povrće iako mogu da ga kupe. Po njegovom mišljenju, ista logika važiće i za buduće zanimanja: ljudi će raditi samo ako žele, a ne zato što moraju.

U ranijim izjavama govorio je da kombinacija AI sistema i robota, uključujući model Optimus, može dovesti do društva bez siromaštva. Mask smatra da će u takvom sistemu država morati da uvede univerzalni visoki prihod, kako bi svi imali pristup proizvodima i uslugama bez tradicionalnog rada.

Džensen Huang ima drugačiji pogled, tvrdeći da tehnologija još uvek nije ni blizu da zameni odluke i odgovornost ljudi. Mask, međutim, smatra da je prelaz već počeo i da će najveće promene stići mnogo brže nego što se očekuje.

Na kraju razgovora, dvojica direktora našalili su se na temu vrednosti novca, uz opasku da bi valute izgubile smisao u svetu gde je sve dostupno bez ograničenja. Mask ističe da će tranzicioni period biti turbulentan, jer globalna ekonomija još nema model koji može da funkcioniše bez rada i tržišne vrednosti.

Autor: S.M.