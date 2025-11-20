SMRT ČETVOROČLANE PORODICE U TURSKOJ: Biće uhapšeni vlasnik hotela i radnik

U istrazi povodom tragične smrti četvoročlane porodice iz Nemačke, koja je umrla tokom odmora Istanbulu u Turskoj, vlasti su izdale nalog za hapšenje vlasnika hotela u kojem je porodica boravila, kao i nalog za hapšenje jednog od radnika.

Podsetimo, porodica je preminula nakon što su odvedeni u bolnicu zbog sumnje na trovanje hranom. Međutim, preliminarni izveštaj navodi da u uzorcima obdukcije nisu otkrivene toksične supstance i da je porodica najverovatnije preminula nakon hemijskog trovanja kojem su bili izloženi u hotelu.

U okviru istrage koju je pokrenulo javno tužilaštvo nakon tragedija, 11 osumnjičenih je uhapšeno, a potom su tri osobe puštene na slobodu, među njima i vlasnik hotela i radnik, te je sad dat nalog za njihovo ponovno privođenje i određivanje pritvora.

Prethodno je policija privela radnike i vlasnike restorana i poslastičarnica gde je nesrećna porodica jela pre nego što im je pozlilo. Zbog sumnje da su bili otrovani hranom privedeni su bili prodavac školjki, prodavac slatkiša, prodavac kokoreča i vlasnik kafića. Kasnije su pritvoreni i vlasnik firme koja je vršila dezinfekciju u hotelu, dvojica zaposlenih u toj firmi, kao i vlasnik i nekoliko radnika hotel.

Vlasnik hotela i jedan radnik bili su pušteni u kućni pritvor uz zabranu izlaska iz zemlje.

Četvoročlana porodica iz Nemačke došla je na odmor u Turskoj, a iznenada im je pozlilo pre nekoliko dana nakon što su iz hotela otišli u obilazak grada i jeli su na više lokacija van hotela.

Prvo su preminuli majka i dvoje dece, a nekoliko dana kasnije preminuo je i otac.

I dok se i dalje vodi istraga, kruže snimci koji prikazuju poslednje trenutke života majke i dvoje mališana. Jedan od snimaka nastao je 12. novembra u taksiju koji je nesrećnu porodicu prevezao do bolnice. Dvoje dece izgubilo je život istog dana, majka je preminula dva dana kasnije, a posle nekoliko dana izdahnuo je i otac.

Taksista koji je prevozio porodicu u bolnicu rekao je da su ga panično zaustavili na ulici.

"Tog 12. novembra, u 11:20 ujutru, porodica je iskočila ispred mog vozila. Zaustavili su me i ušli u moj taksi. Zamolili su me da ih odvezem u najbližu bolnicu. Krenuo sam prema bolnici i video sam da su u panici. Pokušao sam da razgovaram sa ocem. Kada sam ga pitao šta se dešava, odgovorio mi je: ‘Jeli smo i pili nešto i verovatno nam je zasmetalo’. Rekao mi je: ‘Molim te, odvezi nas u najbližu bolnicu’. Na putu do bolnice, devojčica je neprestano povraćala. Dao sam joj najlonsku kesu i povraćala je u nju. Majka je izgledala polusvesno. Očekivala je da stignemo što je pre moguće. Kada sam razgovarao sa ocem, rekao je: ‘Nešto mi se dešava svaki put kada dođem u Istanbul; prošle godine imao sam i nesreću na motoru. Slomio sam ruku i nogu. Sada mi se desila i ova nezgoda", rekao je otac.

