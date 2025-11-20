Razbijena 'kulturna banda' na Balkanu: Uzeli milijarde, raspletena velika kriminalna mreža

U Bugarskoj je danas uhapšeno 35 osoba povezanih s kriminalnom mrežom koja se bavila velikom trgovinom kulturnim dobrima širom Evrope.

"Izveli smo 131 pretres. U roku od 24 sata, 35 osoba je privedeno, pronađeno je na hiljade kulturnih vrednosti, a brojke se još povećavaju, kao i više od 50 antiknih vatrenih oružja", rekao je direktor bugarske Generalne direkcije za borbu protiv organizovanog kriminala (GDBOP) Bojan Raev, na konferenciji za medije.

Kako je navedeno, međunarodne racije su pod vođstvom Bugarske i u koordinaciji sa agencijama Evropol i Evrodžast, tokom kojih su zaplenjeni automobili, sefovi i drugi predmeti.

Zamenik gradskog tužioca Sofije Angel Kanev rekao je da je kriminalna mreža delovala više od 16 godina u Zapadnoj Evropi, na Balkanu, u SAD i drugim regionima.

"Do sada je u slučaju pranja novca identifikovana suma od više od milijardu dolara" dodao je Kanev.

Istraga je započeta nakon racije 2020. godine u Bugarskoj, kada je policija zaplenila oko 7.000 kulturnih artefakata neprocenjive istorijske i novčane vrednosti, navodi Evropol u saopštenju.

Autor: Marija Radić