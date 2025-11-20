Čopor vukova na Halkidikiju meštanima uterao strah u kosti: Evo gde viđaju opasne zveri

Na grčkom poluostrvu Halkidiki primećen je čopor vukova, što je izazvalo zabrinutost među meštanima, ali i turistima koji tokom zimskih meseci vole ovde da uživaju. Iako se pokoji vuk povremeno vidi u ovoj oblasti, ovo je prvi put da se čopor pojavljuje blizu sela.

Ovaj čopor se sastoji od šest vukova i snimljen je sela Elaiohoria, koje se nalazi nedaleko od omiljenih srpskih letovališta - Nea Kalikratije, Nea Moudanije...

Meštani navode da čopor izgleda zdravo i dobro nahranjeno, što znači da vukovi uspešno pronalaze plen. Čopor je snimio jedan poljoprivrednik 16. novembra dok je dolazio u selo da prska svoje useve.

Njegova majka je rekla da je u čoporu pet ili šest vukova i kaže da svi treba da obrate pažnju.

Predsednica sela Elaiohoria, Dora Tsirimpasi, rekla je da je obavestila lokalne vlasti o pojavi čopora. Istakla je da su vukovi u oblasti poznati, ali da se do sada viđali samo pojedinačni primerci, a ne čopor.

Generalni koordinator ekološke organizacije “Kallisto”, Spiros Psaroudas, naveo je da je Halkidiki prirodno stanište vukova i da ovo nije izuzetak. Prema njegovim rečima, prisustvo čopora je pozitivno jer oni pomažu u regulaciji ekosistema, hraneći se divljim svinjama i malim sisarima. Čopor ima hijerarhiju i može se hraniti prirodnim plenom, dok pojedinačni vukovi često moraju da rizikuju i približavaju se naseljenim mestima.

Čopor je pre nekoliko dana primećen na oko dva kilometra od sela. Psaroudas je napomenuo da problem nastaje ako se vukovi previše približe ljudima zbog hrane iz smeća ili domaćih životinja. Kao preventivna mera predloženo je redovno uklanjanje i pravilno odlaganje otpada.

Ako vukovi postanu previše naviknuti na ljude, primenjuje se protokol koji je razvijen u EU za “prigradske” vukove koji zalaze u urbana područja. Protokol predviđa niz postupaka, od upozorenja i odbrane do, u ekstremnim slučajevima, hvatanja ili ubijanja vuka ako je napao čoveka.

Sličan incident zabeležen je 12. septembra na plaži u Neos Marmarisu, kada je tim “Kallisto” intervenisao kako bi uhvatio agresivnog vuka. Psaroudas je dodao da se radi o mladim vukovima koji su pokušavali da formiraju čopor i da očekuje da će uskoro biti uhvaćen i drugi vuk u toj oblasti.

