Kriminalne mreže regrutuju decu preko igrica i telefona: Evropol izdao UPOZORENJE

Kriminalne mreže "pretvaraju decu u oružje" tako što ih vrbuju preko video-igara i pametnih telefona da izvršavaju mučenja i ubistva, upozorila je direktorka Evropaola Katrin de Bol, navodeći da roditelji često nemaju nikakvu predstavu o tome šta se dešava.

De Bol je u intervjuu za "Politiko" istakla da takve organizacije trenutno predstavljaju najveću kriminalnu pretnju Evropskoj uniji, jer "razaraju porodice i urušavaju društvo" ciljanim napadima na decu.

"Vrbovanje dece za organizovane kriminalne grupe je ono što se trenutno dešava na evropskom tlu. Više se ne radi o sitnim krađama. Radi se o velikim zločinima", rekla je De Bol.

Kao "najgori slučaj" navela je dečaka koji je, po naređenju kriminalaca, ubio mlađu sestru.

"Ovakvu brutalnost nikada ranije nismo videli", dodala je i naglasila da se deca koriste kao nesvesni špijuni u hibridnim operacijama neprijateljskih država.

Prema podacima Evropola, kriminalci masovno vrbuju decu kroz igrice najpre kroz bezazlene razgovore o kućnim ljubimcima ili porodici, a zatim prelaze na zatvorene četove i iznudu ličnih podataka, uključujući adresu.

Nakon toga decu primoravaju ili podmićuju da počine nasilje, mučenje, samopovređivanje, pa i ubistvo.

Evropol je registrovao 105 slučajeva u kojima su maloletnici učestvovali u nasilnim delima "kao usluga", uključujući 10 plaćenih ubistava.

U nekim slučajevima, ukoliko dete odbije izvršenje, kriminalci ubijaju njegovog ljubimca i prete porodici, navela je De Bol.

Deci se za izvršenje zločina nudi i novac, i do 20.000 dolara za ubistvo, ali ponekad kriminalci uopšte ne isplate dogovorenu sumu.

Iako su često mete deca koja su ranjiva zbog psiholoških problema ili vršnjačkog nasilja, "u riziku su i druga deca, ona koja samo žele skupe patike", upozorila je.

Takođe je navela da mladi mogu biti regrutovani i za potrebe hibridnog ratovanja, uključujući prisluškivanje komunikacija oko vladinih zgrada.

Kada policija otkrije dete umešano u zločin, kriminalne grupe ga odmah napuštaju i prelaze na sledeću metu.

"Roditelji u mnogim slučajevima okrivljuju sebe. Ali ne možete da imate uvid u svaki korak deteta na internetu. Važno je razgovarati o opasnostima", rekla je De Bol.

Naglasila je da je za borbu protiv ovakvih mreža neophodan pristup šifrovanoj komunikaciji uz sudski nalog.

"Ako sudija odobri pristup podacima, onlajn platforme moraju biti obavezane da omoguće dešifrovanje. U suprotnom, bićemo slepi", poručila je.

De Bol je upozorila i na širenje uticaja veštačke inteligencije, koja ubrzava i uvećava obim sajber kriminala, kao i na nove metode krijumčarenja narkotika, uključujući tzv. narko-podmornice koje prevoze kokain iz Južne Amerike ka Evropi.

Dodatnu pretnju, kako je rekla, predstavlja i hibridno delovanje Rusije.

Autor: Marija Radić