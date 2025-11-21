Putin komentarisao Trampov plan za Ukrajinu: Evo šta je rekao

Predsednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je američki mirovni plan za Ukrajinu. Putin je govorio o planu tokom sastanka sa stalnim članovima Saveta bezbednosti.

Prema navodima, Putin je rekao da bi "novi mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa mogao bi da bude osnova za konačno rešenje u Ukrajini".

Moskva je, prema navodima, dobila tekst plana, ali je inicijativa "razmatrana samo uopšteno".

Putin je rekao da Sjedinjene Američke države ne pregovaraju direktno o planu za Ukrajinu sa Rusijom, jer se Kijev tome protivi.

"Ali konkretno se sa nama o tom tekstu ne razgovara. I mogu da pretpostavim zašto. Razlog je, verujem, isti. Administraciji SAD do sada ne uspeva da obezbedi saglasnost ukrajinske strane. Ukrajina je protiv", rekao je Putin.

Predsednik Rusije je rekao da, ako Kijev ne želi da razgovara o Trampovom predlogu, Ukrajina i Evropa "moraju da shvate da će se događaji, poput onog u Kupjansku, ponavljati".

Putin je rekao da je, nakon pregovora na Aljasci, s američke strane nastala pauza.

"Mi znamo da je to povezano sa faktičkim odbijanjem Ukrajine da prihvati plan mirnog rešavanja koji je predložio predsednik Tramp", rekao je Putin.

pročitajte još Građani strahuju od serijskog ubice nakon što su tri žene nađene mrtve u 3 dana: Panika na Floridi

Autor: Marija Radić