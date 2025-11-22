OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE IRANSKOG PREDSEDNIKA: Selidba prestonice je NEIZBEŽNA, dva su problema NEPREMOSTIVA!

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je premeštanje iranske prestonice iz Teherana postalo neizbežno, navodeći prenaseljenost i ograničene vodne resurse.

Govoreći na sastanku u Kazvinu ove nedelje, Pesekijan je tvrdio da Teheran ne može da održi dalju izgradnju ili rast stanovništva.

Napomenuo je da bi prenos vode iz Persijskog zaliva bio izuzetno skup, objašnjavajući da, iako Iran nije imao dovoljno sredstava kada je plan za premeštanje prestonice prvi put predložen, premeštanje se sada smatra neophodnim.

Vlada je identifikovala nerazvijeni region Makran u jugoistočnom Iranu kao lokaciju za buduću prestonicu. Nije objavljen vremenski okvir za premeštanje.

Vlada krivi klimatske promene i sankcije

Behzad Parsa, direktor teheranske regionalne vodovodne kompanije, rekao je prošle nedelje da je nivo vode pao za 43 procenta u poređenju sa prošlom godinom. Brana Amir Kabir je ostala sa samo 14 miliona kubnih metara vode, odnosno osam procenata svog kapaciteta.

Pritisak vode je počeo da opada širom grada, a zvaničnici tiho upozoravaju da bi slavine uskoro mogle da presuše.

Vlada krivi klimatske promene i sankcije za krizu sa vodom u Iranu. Ali istina, kažu iranski stručnjaci za vodu, leži u decenijama ljudskih grešaka: prekomernoj izgradnji brana, isušivanju vodonosnih slojeva i politizaciji upravljanja resursima.

Između 2012. i 2018. godine, Iran je više nego udvostručio broj svojih brana, sa 316 na 647, od kojih su mnoge izgrađene bez procene uticaja na životnu sredinu. Rezultat je mreža raspadajućih rezervoara, urušavanje podzemnih voda i gubitak 25 procenata vode u gradu zbog propadajućih cevovoda.

Autor: S.M.