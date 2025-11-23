AKTUELNO

HITNO! Evropa izmenila Trampov plan - Podneta nova verzija: Evo na šta nisu pristali

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

Evropske zemlje podnele su izmenjenu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu, jasno odbacivši ograničenja za ukrajinske oružane snage i potencijalne teritorijalne ustupke Moskvi, javlja Rojters.

Prema dokumentu pripremljenom za razgovore u Ženevi, ukrajinska vojska bi u miru mogla da ima do 800.000 vojnika, što je znatno više od 600.000 koliko nudi originalni američki predlog. U tekstu se navodi i da bi bilo kakvi razgovori o teritorijalnim razmenama trebalo da počnu od postojeće linije fronta, a ne od ruskih zahteva.

U Ženevu su danas stigle evropske, ukrajinske i američke delegacije kako bi nastavile pregovore o planu koji je izazvao nezadovoljstvo Kijeva i njegovih saveznika, pre svega zbog predviđenih ustupaka Rusiji.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je, dok traju pregovori, da se “granice Ukrajine ne mogu menjati silom” i da Evropa mora da bude prisutna u svim fazama dogovora o miru.

