PUCNJAVA KOD BELE KUĆE! Pogođena dva člana Nacionalne garde

Više osoba je ranjeno kod Bele kuće u Vašingtonu u sredu, uključujući najmanje jednog člana američke Nacionalne garde, prema izvoru upoznatom sa ranim izveštajima, javlja CNN.

Pucnjava se dogodila u centru Vašingtona, u blizini Bele kuće. Policija je objavila da se nalazi na mestu pucnjave i savetovala građane da izbegavaju to područje.



Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u Vašingtonu, samo nekoliko blokova od Bele kuće, prema rečima sekretarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

„Molim vas, pridružite mi se u molitvi za dvojicu pripadnika Nacionalne garde koji su pre samo nekoliko trenutaka upucani u Vašingtonu“, objavila je na X.

