PENTAGON U PUNOJ PRIPRAVNOSTI, ŠALJE SE VOJSKA U VAŠINGTON: Nakon ubistva kod Bele kuće, cela zemlja pod alarmom

Izvor: Alo, Foto: Tanjug AP ||

Pentagon je stavljen u stanje pune pripravnosti, a jedinice američke vojske upućene su u Vašington nakon pucnjave u blizini Bele kuće, javlja više američkih medija

Podsetimo, dva vojnika Nacionalne garde koji su danas upucani ispred Bele kuće preminula su, saopštio je guverener američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi, a policija jr navela da je osumnjičeni za pucnjavu uhapšen. Morisi je rekao da su oba vojnika, koji su bili pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, preminula od zadobijenih povreda.

Autor: D.Bošković

