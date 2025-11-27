HOROR U AUSTRALIJI: Devojku RASTRGLA ogromna AJKULA, momku se bore za život - Plaže ODMAH ZATVORENE

Jedna devojka je poginula, a mladić je teško povređen nakon što ih je napala ajkulа dok su plivali na udaljenoj plaži u australijskoj državi Novi Južni Vels.

Policija je saopštila da je devojka, za koju se veruje da je bila u dvadesetim godinama, preminula na licu mesta, dok je muškarac, takođe u dvadesetim, helikopterom prebačen u bolnicu u Njukaslu u kritičnom stanju.

Hitna pomoć je pozvana na plažu Kajlis, u nacionalnom parku "Crowdy Bay", oko 300 kilometara severno od Sidneja, u ranim jutarnjim satima u četvrtak po lokalnom vremenu, navela je policija.

Vlasti su pohvalile prolaznika koji je improvizovanim podvezom zaustavio krvarenje na nozi napadnutog mladića pre dolaska medicinskog osoblja, što mu je verovatno spasilo život.

"Hrabrost nekih ljudi je neverovatna u ovakvim situacijama. Učiniti tako nešto je herojski čin i to nam je dalo vremena da stignemo do pacijenta", rekao je nadzornik Hitne pomoći Džoš Smajt.

Nadležni su naveli da je napad najverovatnije izvršila velika bik-ajkula, saopštilo je Ministarstvo za primarne industrije.

Bik-ajkule, koje žive i u slatkoj i u slanoj vodi, spadaju u nekoliko vrsta koje mogu biti posebno opasne za ljude, navodi Australijski muzej. Prema Međunarodnoj evidenciji napada ajkula, one su treća najsmrtonosnija vrsta ajkula. Ove ajkule mogu narasti do 4 metra dužine.

Plaža je zatvorena, a u vodu su postavljeni mamci sa udicama koji privlače ajkule kako bi bile obeležene i ponovo puštene u more.

Spasilačka služba saopštila je da će i obližnje plaže biti zatvorene 24 sata, dok će dronovi nadletati područje.

"Ovo je strašna tragedija i izražavamo najdublje saučešće porodicama žene i muškarca koji su stradali", rekao je izvršni direktor Spasilačke službe Stiv Pirs apelujući na građane da se drže podalje od vode na obližnjim plažama i da poštuju uputstva spasilaca.

Ovo je peti smrtni napad ajkule u Australiji ove godine. Poslednji se dogodio pre manje od tri meseca, kada je muškarac ubijen u retkom napadu ajkule na severnim plažama Sidneja.

Autor: Iva Besarabić