Merc besan: Bez dozvole EU je otišao kod Putina - Orban ponovo prkosi Briselu

Mađarski premijer Viktor Orban otputovao je u Moskvu na sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom bez evropskog mandata za pregovore ili odobrenja lidera Evropske unije, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

- Stav Viktora Orbana nam je odavno poznat. Ovo nije njegova prva poseta Moskvi - rekao je Fridrih Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenačkim premijerom Robertom Golobom u Berlinu.

Merc je podsetio da je mađarski premijer već putovao u Moskvu prošle godine tokom predsedavanja zemlje Evropskim savetom.

- Ovde nema ničeg novog, on ima svoje ideje o okončanju ovog rata - tvrdio je Merc.

Prema njegovoj proceni, ove ideje „još nisu realizovane“.

- Ako neko ima bolje ideje od nas, onda to treba pozdraviti, ali sumnjam da će biti uspešnije nego prošlog puta. Nažalost - dodao je kancelar.

U petak, tokom razgovora u Kremlju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Orban je izjavio da Mađarska vodi suverenu spoljnu politiku i da nije podlegla spoljnim pritiscima zbog saradnje sa Rusijom.

Autor: A.A.